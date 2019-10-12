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中颱哈吉貝撲日本關東！　12日各家航班異動懶人包一次看

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▲▼華航Airbus A330-300 編號B18307客機。（圖／記者湯興漢攝）

▲出國旅客要隨時注意航班異動。（圖／記者湯興漢攝）

記者胡順惠／台北報導

今年第19號颱風「哈吉貝」（HAGIBIS）來勢洶洶，更被日本氣象廳稱為「61年來最恐怖的颱風」，預估12至13日（周六、日）最接近關東地區。台灣飛往東京羽田、成田、大阪、名古屋等多架航班取消，《ETtoday新聞雲》幫大家整理出12日航班異動，不過最新異動仍以航空官網為主，建議民眾搭機前可至各航空公司網站再次確認。

▲▼中颱哈吉貝颱風眼清晰，正逐步緊逼日本關東。（圖／RAMMB）

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▲中颱哈吉貝颱風眼清晰，被日本氣象廳稱為「61年來最恐怖的颱風」。（圖／RAMMB）

長榮航空

往返桃園—東京成田航班全日取消

往返台北松山—東京羽田，除了BR189D提前至11日20時15分起飛，其餘航班取消

往返高雄—東京成田航班全日取消

往返桃園—名古屋航班全日取消

往返高雄—大阪航班全日取消

往返桃園—大阪BR178/BR177、BR132/BR131航班取消

華航

航班取消
CI166 高雄往大阪
CI177 大阪往高雄
CI154/155 台北(桃園)往返名古屋

航班提前
CI159 大阪往台北(桃園)
CI220/221 台北(松山)往返東京(羽田)
CI100/101 台北(桃園)往返東京(成田)
CI104/105 台北(桃園)往返東京(成田)

航班延後
CI106 台北(桃園)往東京(成田)
CI150 台北(桃園)往名古屋
CI158 台北(桃園)往大阪
CI176 高雄往大阪
CI222/223 台北(松山)往返東京(羽田)
CI108/109 台北(桃園)往返東京(成田)
CI156/157 台北(桃園)往返大阪
CI152/153 台北(桃園)往返大阪
CI172/173 台北(桃園)往返大阪

日本航空

台灣出發航班，包含JL096、JL098、JL802、JL804、JL812、JL814和JL822，及抵達台灣的航班，包含JL097、JL099、JL805、JL809、JL811和JL821，共12班航班取消。

全日空航空

台北往返東京將有6航班取消，包含東京羽田-台北松山NH851、台北松山-東京羽田NH852、東京羽田-台北松山NH853、台北松山-東京羽田NH854、東京成田-台北桃園NH823、台北桃園-東京成田NH824。

台灣虎航

IT202/IT203 桃園-東京成田來回航班取消

l IT268/IT269 高雄-名古屋來回航班取消

l IT280 高雄-東京成田提前於06:35起飛

l IT281 東京成田-高雄提前於10:50起飛

l IT200 桃園-東京成田提前於05:35起飛

l IT201 東京成田-桃園提前於12:00起飛

l IT210 桃園-大阪關西提前於03:15起飛

l IT211 大阪關西-桃園提前於07:50起飛

l IT220 桃園-大阪關西延至10月13日05:00起飛，航班編號改為IT9220

l IT221 大阪關西-桃園延至10月13日09:35起飛，航班編號改為IT9221

l IT206 桃園-名古屋提前於05:00起飛

l IT207 名古屋-桃園提前於09:45起飛

l IT214 桃園-岡山提前於09:00起飛

l IT215 岡山-桃園提前於13:25起飛

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