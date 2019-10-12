忙碌免擔心銀行不營業！一銀外幣ATM年底擴增至40台　換匯超方便

▲看好國人旅遊需求，一銀廣設外幣ATM。（圖／一銀提供）

記者吳靜君／台北報導

近年來台灣民眾出國人數持續成長，民眾都得事先安排好行程必需的機票及住宿，準備好外幣、外幣理財也是相當重要的一項工作。第一銀行看準出國換匯商機，廣設外幣ATM，設置數量從5台一口氣倍增至16台，並預計年底前再擴增至40台。

第一銀行指出，民眾換匯可以透過網路銀行或手機下載第e行動、iLEO App，直接於線上申購所需的外幣，選好面額配置，並指定就近的第一銀行分行結匯櫃台領取，領取前只要出示身分證明文件即可，手續相當簡便。

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但對於忙碌的上班族而言，可能無法趕在銀行營業時間內辦理換鈔，此時24小時不打烊的外幣ATM就可以善加利用，第一銀行的外幣ATM提供美金、日圓為主，有些分行則另外提供港幣及人民幣現鈔，面額則是最方便攜帶的美金100元、日圓1萬元、港幣1,000元及人民幣100元，客戶不論是持有第一銀行或是其他金融機構的金融卡，都可以在第一銀行外幣ATM提領外幣現鈔，並通通享有優惠匯率。

換匯4大秘招 上班忙碌也不用擔心

銀行也提供了出國換匯的四大秘訣讓你換匯可以變便宜又方便：包含透過網路銀行、行動銀行換匯，透過分批換匯，可以有效分散風險；其次，也可以透過銀行的外匯到價通知，先設定理想的外幣匯率，只要到價後手機會通知，讓民眾可以買到理想的匯價。

第三，透過外幣ATM提領，部分銀行還會給予優惠，可省臨櫃手續外，銀行也會有減分優惠，像是玉山銀美元可以減碼3.5分~5分；日圓可減0.1分~0.13分等。以及辦雙幣信用卡，趁匯率低點先買外幣存入帳戶，賺取存款利息。出國刷雙幣信用卡，可享延期付款。