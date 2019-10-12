買台鐵便當也能做愛心！　加價20元普悠瑪造型水救浪浪

▲普悠瑪造型水不僅能做愛心，還可當水壺或裝飾。（圖／台灣動物緊急救援小組提供，下同）

記者胡順惠／台北報導

許多人搭乘台鐵前總會買個便當帶上車，讓台鐵便當乘載著許多人的回憶，現在買便當再加價20元，即可購買普悠瑪號火車造型水，不僅能留下來做紀念，更可將部分收益捐給台灣動物緊急救援小組，據了解，每瓶收益將捐助1元，等於首波限量12萬瓶若全數賣光，即能捐贈12萬元幫助流浪貓狗。救援小組發言人倪京台表示，內心著實感謝，活動讓這瓶水更有溫度了。

台鐵10日起在全台的鐵路便當販售點，推出迷你造型、萌度爆表的普悠瑪號火車造型水，首波限量12萬瓶，只要購買任一款台鐵便當，就能以20元銅板價加購。設計商「台灣鐵道故事館」不但宣布要捐出部分收益給台灣動物緊急救援小組幫助流浪貓狗，還表示兌中瓶蓋特殊數字的幸運兒，還可以獲得台鐵110公分高的超大限量公仔。

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▲瓶蓋中若出現數字8888，即可獲台鐵110公分高的超大限量公仔，限量12名。

台灣鐵道故事館執行總監何元富表示，許多旅客購買便當常搭配購買礦泉水，但一般瓶裝水容量偏多，民眾常喝不到一半就丟棄，造成浪費，這次特別縮小成迷你版，內容量350毫升，喝完後可以當小朋友玩具，或擺在家中當擺飾，體材質均可回收再利用，兼顧環保，這種設計獨步全球，是台灣申請的專利，世界唯一。

台鐵首波授權製造的造型水共計12萬瓶，每一瓶的瓶蓋還暗藏「兌獎密碼」，12位兌中8888的幸運兒，就能獲得台鐵120周年限量發行的110公分高超大鐵路公仔。何元富說，超大鐵路公仔是台鐵的絕版品，一個市價近3萬元。

▲買台鐵便當加購造型水，也能順手做愛心。

台鐵迷你版造型水也讓民眾「一邊喝水、一邊收藏、一邊做公益」，將捐出部分收益給台灣動物緊急救援小組，投入傷病流浪動物救援與醫療工作。台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，這次很榮幸有機會與台鐵及台灣鐵道故事館合作，一起推廣公益活動，內心著實感謝，「也讓這瓶水更有溫度」。

台灣鐵道故事館表示，這次推出的火車造型水為普悠瑪號迷你款，今天起在台鐵全台的鐵路便當販售點開賣，民眾只要購買任一款台鐵便當，就能以20元銅板價加購；這款超萌火車造型水除了在台鐵各站、台灣鐵道故事館各分店販售外，今天起也同步在網路上開賣，歡迎民眾上網購買做公益。

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