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美海軍F/A-18C大黃蜂戰機飛向歷史　卸下裝備告別第一線

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▲▼F/A-18大黃蜂式戰鬥攻擊機。（圖／翻攝自維基百科）

▲F/A-18大黃蜂式戰鬥攻擊機。（圖／翻攝自維基百科）

實習記者施怡妏／綜合報導

美國海軍最後一架的F/A-18C「大黃蜂」（Hornet）戰機一直是第一線作戰主力，日前在維吉尼亞州完成最後一次飛行任務後即畢業，並舉行除役儀式，將會拆解下可用的零件。目前僅剩海軍預備役單位使用大黃蜂，未來將由F/A-18E/F「超級大黃蜂」或F-35C戰機取代。

根據星條旗報報導，最後一架F/A-18C大黃蜂，編號300，於2日在維吉尼亞州歐西安納海軍航空站執行最後一次任務，由1988年出生的賈拉利上尉駕駛，有趣的是，大黃蜂隸屬第106攻擊戰鬥機中隊，同樣在1988年完成海軍驗收檢察，正式加入美國海軍。

大黃蜂已服役30多年，去年4月結束航艦作戰任務，如今全面退出第一線作戰單位，只剩下少數預備役和非戰鬥任務單位使用，之後這些單位安排換上「超級大黃蜂」，意味著大黃蜂時代走向歷史。

聯隊指揮官布萊德.貝克爾上校(Brian Becker)主持退役儀式表示，「大黃蜂的技術創新持續在F/A-18E/F上面，並幫助美軍從第四代飛機升級到第五代。」目前零件已全數卸下，新戰機的接班，大黃蜂家族的傳奇仍在持續中。

F/A-18大黃蜂式戰鬥攻擊機，是美國海軍所專門針對航空母艦起降而開發的對空、對地全天候多功能艦載機，是美國第一架同時擁有戰鬥機與攻擊機身份的機種。

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