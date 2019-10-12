搭配2張信用卡回饋拿更多？　百貨周年慶血拚5大訣竅報你知

▲百貨周年慶陸續開跑，不少民眾早已看好品牌折扣優惠，準備到現場血拚。（圖／記者黃克翔攝）

記者紀佳妘／台北報導

百貨公司周年慶已經開打，不少民眾看準周年慶品牌折扣優惠，準備到現場血拚一番，專家建議，在血拚之前認真做好功課，只要掌握5大訣竅，聰明搭配信用卡和百貨滿額折抵活動，就可省下一筆可觀的開銷，來迎戰百貨周年慶。

1、列好購物清單

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百貨周年慶重頭戲又來了，不少民眾會看好品牌折扣優惠，準備到現場血拚一番。以保養品為例，建議鎖定周年慶獨有的「超大容量」、「特惠商品組」、「專櫃滿額贈」，買下來都有機會比平常便宜5至8折；至於3C家電類則可事先透過電商平台比價，綜合考量電商與百貨業者的回饋，才能買到最優價格。

2、搭配百貨聯名卡

現代人習慣以信用卡作為支付工具，各大百貨公司通常也會與信用卡公司發行聯名卡，提供更優惠的折扣。以新光三越信義新天地為例，新光銀的新光三越聯名卡獨享化妝品消費滿1萬元再加碼送100元，回饋率多1%；玉山統一時代百貨聯名卡於台北統一時代消費滿6,000元送300元，相較其他銀行信用卡消費滿6,000元送100元，回饋率多了3.33%。

▲專家提出5大採買撇步，讓民眾可以最有效率、最超值的方式，迎戰百貨週年慶。（圖／取自Pixabay）

3、拆單刷卡禮券回饋多

搭配2張以上信用卡，拆單換卡刷，禮券回饋拿更多。以消費1萬元為例，假設只刷1張信用卡，依據銀行差異，只能獲得100到200元的銀行刷卡禮，但若搭配2張信用卡，可多獲得100元禮券，回饋率立刻從1%加碼到3%。

4、算好消費回饋門檻級距

消費者可預先算出消費回饋門檻級距，掌握禮券時效，若能在週年慶期間現抵的部份，建議直接現場抵用，以免浪費。

5、選擇刷現金回饋卡或哩程累積卡

民眾在周年慶除了百貨公司的滿額贈、銀行刷卡禮之外，挑對信用卡還可以享有信用卡本身的現金回饋或是哩程累積。

Money101金融比較平台提醒，今年觀察到部分銀行排除簽帳金融卡，或是熱門信用卡參與銀行滿額贈之列，另有部分信用卡分期後，無法享有原卡片回饋，因此民眾刷卡前，務必睜大眼看仔細。