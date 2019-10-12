全台唯一與蘋果合作的紡織廠　力寶龍打進HomePod供應鏈

▲ 力寶龍業務部經理吳紹威。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／台北報導

全球越來越多企業對於產品原諒講求「環保製程」，台灣紡織廠也不遺餘力開發新技術。力寶龍運用「環保原液染色」與「寶特瓶回收」再製成紗的過程省水節電，產品還跨領域被3C大廠蘋果相中，力寶龍業務部經理吳紹威指出，他們是全台唯一一間與蘋果合作的紡織廠。

Ecoya製造全程皆環保 省水節電達5成以上

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全球都不斷在強調回收環保產品，力寶龍現在也在使用「環保原液染色纖維」，這種技術是在材料聚合之前，先添加色母粒進去，讓之後抽出來的紗線本身就有顏色，在後段的紡絲、織布就不用再去染色，可以節省用水與能源，是全球所有品牌商要求的環保製程。

此外，從前紡織的原生料都是用石油化煉，但目前都是用保特瓶瓶片，溶融之後重新造粒，再用這些粒子去做紡絲和加工絲，再一直到織布。這種寶特瓶溶融造粒原本是白色，但當與原液染色技術結合，就讓整個流程（製造原料到上色）都是環保的。

▲ Ecoya製造流程可省下不少能源。（圖／記者李瑞瑾攝）

吳紹威表示，根據實際測試，這種製造流程在水、煤、化學藥劑、電力等資源的使用、以及二氧化炭的排放，都節省到非常多，每項都至少節省30%以上資源，電力更節省到80%以上。此外，吳紹威補充，這種色紗的顏色牢固度也都很高，Ecoya在曬光、水洗等測試的牢度都在5級以上，而傳統染紗、染布的顏色牢固度都只有3~4級。

全台唯一與蘋果合作的紡織廠

目前力寶龍的產品不只有用在紡織方面，也應用到3C產品中。吳紹威舉例，像是蘋果（Apple）的HomePod智慧音箱，表層布上有其中一層採用力寶龍Ecoya原生紗，還有SONY的喇叭、平板電腦護套等產品，且吳紹威還說，「力寶龍是台灣唯一一家有跟蘋果做生意的紡織廠」。

▼ Ecoya原生紗打入HomePod智慧音箱供應鏈。（圖／記者李瑞瑾攝）

此外，力寶龍今年也開發出新產品「海洋能量紗」，主原料是從海洋回收的牡蠣殼，磨紗後加入聚合中，以碳酸鈣跟分子結合重新製粒之後再抽出紗線。參有碳酸鈣的紗裡面帶有多種功能，像是除臭、抗菌、保溫、低靜電等。現在也已經推廣到飛機上的刷毛毯子；而這產品的低靜電優點，對於歐美那些比較乾燥、容易產生靜電的地區，相當有吸引力。

看好明年持續成長 規劃印尼廠區再擴大

吳紹威表示，今年的狀況是整個市場比較不穩定，因為有中美貿易戰、中東事件跟日韓事件，但力寶龍今年仍可維持穩定成長，只是上下波動的幅度比較大。

吳紹威說，中美貿易戰只有短期影響，雖也有受到部分轉單效應，對北美銷售有所成長，但問題是其他國家。因為中國大陸的銷售轉向東南亞、歐洲或其他國家，相對排擠到市場的競爭，但整體來講不是太大問題，尤其北美這部分，今年就成長了三成左右。

2020年甚至到2024年，很多品牌都已經有講說要把所有產品換成環保類產品，以前環保類的產品在力寶龍所有產品佔10%左右，現在則已經做到三成左右，幾乎都是做環保產品，明年還是會繼續往上走。而明年隨著新產品開發，包含像3C產品、運動產品等，現在也已經有部分銷售成績，因此預期明年能維持成長動能。

在海外拓展方面，吳紹威表示，這兩年有一個投資案，在印尼開發了一個織布場，未來也有計畫往上游發展，規劃紗線廠、聚合廠，預計在明年會有新的產能出來。至於拓展其他據點，吳紹威透露，短時間內應該不可能，僅會針對印尼廠投資更多金額拓展產線。