　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

全台唯一與蘋果合作的紡織廠　力寶龍打進HomePod供應鏈

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 台北紡織展,力寶龍業務部經理吳紹威。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲ 力寶龍業務部經理吳紹威。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／台北報導

全球越來越多企業對於產品原諒講求「環保製程」，台灣紡織廠也不遺餘力開發新技術。力寶龍運用「環保原液染色」與「寶特瓶回收」再製成紗的過程省水節電，產品還跨領域被3C大廠蘋果相中，力寶龍業務部經理吳紹威指出，他們是全台唯一一間與蘋果合作的紡織廠。

Ecoya製造全程皆環保　省水節電達5成以上

請繼續往下閱讀...

全球都不斷在強調回收環保產品，力寶龍現在也在使用「環保原液染色纖維」，這種技術是在材料聚合之前，先添加色母粒進去，讓之後抽出來的紗線本身就有顏色，在後段的紡絲、織布就不用再去染色，可以節省用水與能源，是全球所有品牌商要求的環保製程。

此外，從前紡織的原生料都是用石油化煉，但目前都是用保特瓶瓶片，溶融之後重新造粒，再用這些粒子去做紡絲和加工絲，再一直到織布。這種寶特瓶溶融造粒原本是白色，但當與原液染色技術結合，就讓整個流程（製造原料到上色）都是環保的。

▲▼ 台北紡織展,力寶龍Ecoya製造省能源。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲ Ecoya製造流程可省下不少能源。（圖／記者李瑞瑾攝）

吳紹威表示，根據實際測試，這種製造流程在水、煤、化學藥劑、電力等資源的使用、以及二氧化炭的排放，都節省到非常多，每項都至少節省30%以上資源，電力更節省到80%以上。此外，吳紹威補充，這種色紗的顏色牢固度也都很高，Ecoya在曬光、水洗等測試的牢度都在5級以上，而傳統染紗、染布的顏色牢固度都只有3~4級。

全台唯一與蘋果合作的紡織廠

目前力寶龍的產品不只有用在紡織方面，也應用到3C產品中。吳紹威舉例，像是蘋果（Apple）的HomePod智慧音箱，表層布上有其中一層採用力寶龍Ecoya原生紗，還有SONY的喇叭、平板電腦護套等產品，且吳紹威還說，「力寶龍是台灣唯一一家有跟蘋果做生意的紡織廠」。

▼ Ecoya原生紗打入HomePod智慧音箱供應鏈。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲▼ 台北紡織展,力寶龍Ecoya原生紗打入HomePod智慧音箱供應鏈。（圖／記者李瑞瑾攝）

此外，力寶龍今年也開發出新產品「海洋能量紗」，主原料是從海洋回收的牡蠣殼，磨紗後加入聚合中，以碳酸鈣跟分子結合重新製粒之後再抽出紗線。參有碳酸鈣的紗裡面帶有多種功能，像是除臭、抗菌、保溫、低靜電等。現在也已經推廣到飛機上的刷毛毯子；而這產品的低靜電優點，對於歐美那些比較乾燥、容易產生靜電的地區，相當有吸引力。

看好明年持續成長　規劃印尼廠區再擴大

吳紹威表示，今年的狀況是整個市場比較不穩定，因為有中美貿易戰、中東事件跟日韓事件，但力寶龍今年仍可維持穩定成長，只是上下波動的幅度比較大。

吳紹威說，中美貿易戰只有短期影響，雖也有受到部分轉單效應，對北美銷售有所成長，但問題是其他國家。因為中國大陸的銷售轉向東南亞、歐洲或其他國家，相對排擠到市場的競爭，但整體來講不是太大問題，尤其北美這部分，今年就成長了三成左右。

2020年甚至到2024年，很多品牌都已經有講說要把所有產品換成環保類產品，以前環保類的產品在力寶龍所有產品佔10%左右，現在則已經做到三成左右，幾乎都是做環保產品，明年還是會繼續往上走。而明年隨著新產品開發，包含像3C產品、運動產品等，現在也已經有部分銷售成績，因此預期明年能維持成長動能。

在海外拓展方面，吳紹威表示，這兩年有一個投資案，在印尼開發了一個織布場，未來也有計畫往上游發展，規劃紗線廠、聚合廠，預計在明年會有新的產能出來。至於拓展其他據點，吳紹威透露，短時間內應該不可能，僅會針對印尼廠投資更多金額拓展產線。

ET快訊
淡水街頭表演！眼鏡哥投3塊「左臉賞一巴掌」　他錯愕回敬被讚爆
失業經理辱當UberEats「妻愛上吳先生」　他祝福神反轉.
蔡依林超威姐力噴發！6.6萬張票3分鐘秒殺網哭暈...下午還
頭城到坪林龜速30km！國道今天9大地雷路段曝　國5北上塞到
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

全台唯一與蘋果合作的紡織廠　力寶龍打進HomePod供應鏈

中美貿易完成「第一階段」協議　Apple股價創下52週以來新高

加油站搶行動支付商機　推每公升最多降4.2元有感優惠

忙碌免擔心銀行不營業！一銀外幣ATM年底擴增至40台　換匯超方便

搭配2張信用卡回饋拿更多？　百貨周年慶血拚5大訣竅報你知

快訊／大樂透連21摃「6.7億獎號出爐」啦！　1注獨得將是今年單注最高

誠品生活簽下台灣首位登上紐約時裝周設計師　搶攻「文創經紀」商機

台積電躍居全球市值第20大企業　謝金河讚：真正的台灣之光

快訊／伊朗油輪在海上「被導彈攻擊爆炸」　中油：台灣油品供應無虞

練台生出手敲定TBC授權　王鴻紳代購頻道惹出斷訊危機

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

街頭版國慶閱兵？機車5貼呼嘯上路 警傻眼急攔...竟遭回：一次載比較快

閃避不及！白車倒車啟動死亡連鎖　貨車煞車減速與虎科女擦撞致雙亡

男大生夜闖女宿！女宿生嚇壞尖叫 他「摀對方嘴」求原諒：別吵醒別人

他空地迴轉15秒...遭討300停車費 傻眼拒付起衝突！業者駁：他硬闖

迪麗熱巴希臘旅行遇帥哥 自曝：其實我想結婚了！

清秀妹「東區街頭脫褲」蹲地直接拉　起身多一顆...網噁吐：廁所很難找？

釜山影展／潤娥一踏上紅毯..仙女下凡　男星西裝look都戴上啾啾了

野生賈靜雯、修杰楷雙十連假搭捷運！　2女兒看列車驚呆...咘咘小奶音：好快唷

離別家兩周...一開門7隻毛孩飛撲 狂獻「衝鋒飛吻」媽崩潰：好了

全台唯一與蘋果合作的紡織廠　力寶龍打進HomePod供應鏈

中美貿易完成「第一階段」協議　Apple股價創下52週以來新高

加油站搶行動支付商機　推每公升最多降4.2元有感優惠

忙碌免擔心銀行不營業！一銀外幣ATM年底擴增至40台　換匯超方便

搭配2張信用卡回饋拿更多？　百貨周年慶血拚5大訣竅報你知

快訊／大樂透連21摃「6.7億獎號出爐」啦！　1注獨得將是今年單注最高

誠品生活簽下台灣首位登上紐約時裝周設計師　搶攻「文創經紀」商機

台積電躍居全球市值第20大企業　謝金河讚：真正的台灣之光

快訊／伊朗油輪在海上「被導彈攻擊爆炸」　中油：台灣油品供應無虞

練台生出手敲定TBC授權　王鴻紳代購頻道惹出斷訊危機

「新竹東門城190年」典藏走入校園　學校就是微型美術館　

入口即化楊桃雞、現撈海鮮料理搭時令農蔬　好吃又好玩

男大生遭扒1萬6千元財物　PO網呼籲竟被警方要求下架

口腔癌開刀10幾次曾想自我了斷　「快刀手」醫師救回重獲自信

國5宜蘭－坪林塞到半夜！　北返高乘載「時段、路段」一次看

「海景第一排」住戶真的更快樂！研究：患精神疾病機率減少22%

2男闖槓子寮砲台抓葉鼻蝠塞口袋　受驚吱吱狂叫...被發現！

明道苦等10個月試「第一場戲」遭淘汰！輸給24歲小鮮肉　哽咽曝出道17年低潮

理想哥提出「共享房屋」概念讓全民有房！　網提社會住宅打臉：太難實現

全台唯一與蘋果合作的紡織廠　力寶龍打進HomePod供應鏈

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

財經熱門新聞

快訊／大樂透獎號出爐　1注獨得將是今年最高

伊朗油輪在海上「被導彈攻擊爆炸」　中油：台灣油品供應無虞

加油站搶行動支付商機

永豐銀數位帳戶高利吸睛　突破6萬人

新光三越「女神、潮神、戰神」助攻周年慶　全台力拚204億業績

連假出遊放心玩「油門催落去！」　專家：下周油價再降

獲利不佳！日7-11將關閉1000家門市

中油搶攻電動機車商機　塔底油變身電池材料「考慮投資設廠」

2張信用卡回饋拿更多？周年慶血拚5訣竅

百貨周年慶刷卡攻略　最高回饋15%

台積電躍居全球市值第20大企業　謝金河：真正的台灣之光

4大公股銀獲利　月減約兩成

一銀設置外幣　年底擴增至40台

連假來搶0元機票！泰越捷航空開新航線祭出萬張機票吸客

更多熱門

相關新聞

Apple股價創下52週以來新高

中美貿易協議稍早完成「具有成效的」第一階段協議，為美國整體股市帶來了顯著成長，而先前受到中美貿易影響的Apple也在第一階段協議完成後，在盤中交易中創下52週新高，每股來到237.64美元，收盤價為236.21美元，這是自今年1月跌破150美元以來的可觀漲幅；每股236.21美元使Apple的市值達到1.067萬億美元。

愛瘋11 Pro與Mate 30 Pro對決

影／聚陽全力打進運動服裝市場　董事長周理平：明年可維持穩定成長

蘋果下架「HKmap.live」　耿爽回應

《消費者報告》手機電池續航力排行出爐

關鍵字：

力寶龍紡織蘋果AppleHomePod

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

台女遊長灘島「比基尼太露」被罰

台灣最早正妹網紅！12年後美成仙女近況曝光

虎科大2女遭輾碎！25歲砂石車司機一見母淚崩

「長灘島一條線」超露掀熱搜　台女喊冤

台女「長灘島一條線」正面照曝！網：朋友遭殃

「1500元枕套變金鍊」她一取貨慘哭

清秀妹東區脫褲！起身腳下多一顆噁吐網

夢到男友說再見…她衝去住處見愛人已成發臭黑屍

高加索家中挖出大把鈔票　爸秒跪

《D社》打臉具惠善！找出「7年前浴袍照」證據

林志玲現場未P圖瘋傳！真實身材現形網看傻

羅馬機場貼台灣　台男享特權嗨炸

清晨叫熊貓！她多訂1碗　外送員暖哭

惡龍哈吉貝？撞日暴雨警報恐破紀錄

家寧滿臉傷口「我整型了」！Andy反應暖爆網：可以嫁了

更多

最夯影音

更多
窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北
街頭版國慶閱兵？機車5貼呼嘯上路 警傻眼急攔...竟遭回：一次載比較快

街頭版國慶閱兵？機車5貼呼嘯上路 警傻眼急攔...竟遭回：一次載比較快

閃避不及！白車倒車啟動死亡連鎖　貨車煞車減速與虎科女擦撞致雙亡

閃避不及！白車倒車啟動死亡連鎖　貨車煞車減速與虎科女擦撞致雙亡

男大生夜闖女宿！女宿生嚇壞尖叫 他「摀對方嘴」求原諒：別吵醒別人

男大生夜闖女宿！女宿生嚇壞尖叫 他「摀對方嘴」求原諒：別吵醒別人

他空地迴轉15秒...遭討300停車費 傻眼拒付起衝突！業者駁：他硬闖

他空地迴轉15秒...遭討300停車費 傻眼拒付起衝突！業者駁：他硬闖

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面