瘋電影／弒婚遊戲　嫁給富二代的悲劇開始

文／賴賴

瘋言瘋語：

好看，不喜歡看虐殺電影的說，不論是卡司挑選，導演敘事手法節奏掌握，美術室內設計和攝影，都是A級水準，而通常這種為了殺而殺的國定殺戮日類型，這部電影編劇注入許多人性元素，所以怎麼看都不是B級內容，雖然結局個人有點不喜歡，但不失為一部有想要說什麼，不只是單純的恐怖驚悚，而是一個女人的故事。

非常厲害的編劇，首先女主角不但漂亮且在腳色塑造上，非常合理立體，以至於至最後整部戲都在看她的情緒起伏和痛苦，還以為是瑪格羅比，這位女主角是來自澳大利亞的Samara Weaving，而導演更是非好萊塢主流導演，由加拿大福斯所製作的驚悚片，竟然有如此驚喜，實在厲害，劇本、美術和燈光，使得這部沒有花太多預算的一夜電影，製造出如此驚豔的效果，這種寓意電影，真的很適合亞洲文化和中東文化觀賞，女人結婚之後的命運，真心就像片中女主角，你以為王子和公主從此過著幸福快樂的生活，殊不知在瓊樓玉宇的包裝下，哪個有錢人不是跟魔鬼交換靈魂？而和魔鬼交換條件的結果正如電影所示，很棒的編劇設計。

最後的結局有著你一直堅持的信仰，那到底是什麼？與其盲目的追求未知與恐懼未來，何不好好珍惜現在和現在身旁的所有人。

片 名：弒婚遊戲

英文名稱：Ready or Not

類 型：恐怖

上映日期：2019-10-09

片 長：01時35分

導 演：麥特貝蒂涅利歐平(Matt Bettinelli-Olpin) 、 泰勒吉列特(Tyler Gillett)

演 員：薩瑪拉薇文(Samara Weaving) 、 安蒂麥道威爾(Andie MacDowell) 、 亞當布洛迪(Adam Brody)

國 家：加拿大

語 言：英語

發行公司：迪士尼



劇情大綱

《弒婚遊戲》劇情描述一位年輕貌美的新娘（薩瑪拉威明 飾演）嫁入新婚丈夫（馬克歐布萊恩 飾演）的豪門之家，原以為這對郎才女貌的新人正準備展開幸福的婚姻人生，沒想到她所嫁入的豪門卻有個恐怖古怪的家族入門儀式，這個儀式要求每個家族成員必須參與一項致命的求生遊戲，而家族的新成員必須想盡辦法活過新婚之夜！

▲寄養家庭長大的堅強性格女孩，嫁給心儀的富二代男友。

▲富翁家庭原來是和撒旦交換條件而致富的。

▲非得在新婚夜玩這個要命的遊戲。

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