翻開「藥師」的包包　5樣救急物品一定要隨身帶

▲(圖/女子學提供)

不知道從什麼時候開始,What’s in my bag成為許多人都愛看的主題,包括編輯也是,實在是太好奇大家的包包都裝些什麼!今天《女子學》編輯決定來和我們的駐站藥師周慧珊聊聊,一起開箱「藥師版的 What’s in my bag。」

隨著身分轉變而調整的擇物原則

在挑選商品時,周藥師會將「方便攜帶」納入考量,選擇有小包裝的商品來購買

▲(圖/女子學提供)

周藥師平時是朝九晚六的上班族,下了班後的身分必須旋即切換成為兩個小孩的媽媽,偶爾還要趕著接小朋友回家,因此她在選物一定有兩個大原則:「方便攜帶」和「CP值高」。

特別是在成為一名媽媽後,身上一定要隨時攜帶常備的救急物品,所以在包包的挑選上,容量大就成為她的第一考量,並且盡可能地選擇帶出門舒適輕巧的款式。如果要帶小孩出門的話,也會考慮使用雙肩大背包,方便裝進自己和小孩的東西。

What’s in周藥師’s bag?

以下編輯將周藥師平時上班所攜帶的必備物品,分成5大類

▲(圖/女子學提供)

1. 工作用品:門禁卡、筆記本、筆

2. 必須用品:手機、錢包、鑰匙、行動電源

3. 清潔 / 救急用品:衛生紙、吸油面紙、魔酷雙晶球、OK蹦、蚊蟲叮咬乳膏

4. 個人用品:護唇膏、口紅、簡易補妝用品、護手霜、香水隨身瓶

5. 保健食品:益生菌、B群、葉黃素、保肝丸

因應職業取向而攜帶的隨身必備品

根據上述的5大類,編輯挑選了幾個一般人比較不會注重的物品,請周藥師跟大家分享通常是如何挑選這類型的商品。

About 益生菌

森下仁丹益生菌小包裝的設計,可以輕鬆帶出門、旅行也不占空間和重量

▲(圖/女子學提供)

現代人經常有腸胃上的困擾,因此周藥師會隨身攜帶幾包益生菌,方便好菌的補充。想到益生菌,大家可能都認為只能在飯前吃,但周藥師分享,因為工作繁忙,她會選擇像森下仁丹這種有晶球技術包覆的益生菌,所以隨時想到都可以拿來吃。尤其是她平時喜歡吃一些辛酸類的食物,例如韓式料理、泡菜等發酵或是較具刺激性的食物,都會以補充益生菌來降低腸胃的負擔。

另外,若是剛好要出國或是出差,益生菌也是周藥師一定會準備的品項,畢竟國外和台灣的飲食習慣不太一樣,很容易水土不服導致排便不順或是一直跑廁所,這時候益生菌就能派上用場立大功。

周藥師小叮嚀:記得吃的時候晶球不要咬破,並搭配40°C以下開水,才能夠保護菌種順利到達腸道。如果是比較容易受季節變化影響的體質,長期食用益生菌調理也有助於調整體質喔!

About 魔酷雙晶球

魔酷雙晶球造型類似魚眼睛,專利晶球技術使其食用後融在口中,釋放清香

▲(圖/女子學提供)

如同上面提到的,周藥師本身喜愛辛酸類的食物,但有時用餐完後馬上要和主管、客戶開會,這時她會吃一兩顆照片中的魔酷雙晶球用以清除重口味的食物味。周藥師形容,特殊的技術使吃下魔酷後,大概 3 秒便能瞬間使口氣清香,是非常棒的救急用品,且小巧的包裝盒也方便攜帶於包包中。

周藥師小叮嚀:魔酷雙晶球吃起來然有薄荷的清涼感,卻不會嗆鼻,加上不需咀嚼的特性,也很適合當作會議上的提神良品。

About 環保餐具

平時在清洗餐具或是蔬果時,周藥師也會特別使用食物用清潔劑

▲(圖/女子學提供)

使用免洗餐具不僅不環保,還可能吃下有毒化學物質。因此,周藥師出門一定會隨身攜帶環保餐具和保溫杯,如果想更謹慎,可選用316醫療級不鏽鋼的材質,兼具安全與安心。

周藥師小叮嚀:使用保溫杯時,盡量不要盛裝奶類、拿鐵等含奶的飲品,以免放久後容易變質。

About 護手霜

成分中含有維他命B2、C、E、甘草酸、甘油、樟樹精華等都有助於改善肌膚乾燥

▲(圖/女子學提供)

隨身攜帶護手霜是周藥師一直以來的習慣,在日常生活中使用洗手乳、洗碗精等鹼性清潔洗劑,很容易使得手部乾裂、缺乏油脂,最好定期使用護手霜滋潤。還有像是常敲鍵盤的上班族,或是其它需要經常用到手工作的族群,也可以放置一、兩條護手霜在包包中或是辦公室,定期保養以減少指紋的磨損和油分的損失。

如果和周藥師一樣家裡有小朋友,可以選擇像Aveeno艾維諾這種成份單純、無添加的品牌,也適用於敏感肌膚的挑選。冬天的話,則可以選擇偏向乳霜質地的護手霜,加強修復乾裂肌膚。

周藥師小叮嚀:在選擇護手霜時,可以多準備幾條不同品牌或是成分的商品交互使用喔!

About B群、葉黃素、保肝丸等保健食品

周藥師提醒在挑選保健食品中,好攜帶與好保存是一定要注意的事項

▲(圖/女子學提供)

除了會使用外用的護理產品之外,周藥師也和我們分享她促進「體內環保」的常用保健品,如B群、葉黃素、保肝丸等。在挑選這類的產品時,她會注意包裝方式,盡量選購片狀分裝或是小包裝的商品,一方面能防止受潮變質,另一方面也較便於攜帶出門。

周藥師小叮嚀:不論是B群還是保肝丸,都是提供肝臟排毒時的養分,通常較疲累時她會選擇以成分較多元的保肝丸代替B群。

看完後,編輯深深地覺得專業的藥師果然不一樣呢!在挑選每一項用品都非常地細心和注重健康保健。下次在出門前,不妨也參考看看周藥師的「必帶清單」,千萬別帶了很多東西,但卻漏掉真正重要的物品。

