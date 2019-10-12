拍得廣+看得清！復旦大學團隊成功研發「5億級」像素雲相機

▲曾曉洋領導團隊成功研發5億級像素雲相機系統，示意圖，與本文無關。（圖／免費圖庫pxhere）

記者邱茀濱／綜合報導

「看得清和看得廣，對傳統相機來說是一對矛盾。把兩千萬像素分配到一萬個人身上，每個人像就只有20個像素，一定無法看清楚人體目標了。」上海復旦大學微電子學院、工程與應用技術研究院教授「曾曉洋」領導團隊日前成功研發5億級像素雲相機系統。

綜合陸媒報導，人眼能分辨的極限像素是1.2億，而5億級像素的相機拍出的照片會長什麼樣？曾曉洋指出，即便在幾萬人的體育場內，拍攝一幅全景照片也可獲得每張人臉的清晰圖像，如果加上人工智慧的助力，還能進行海量數據人臉等目標的檢測與識別，瞬間發現特定目標。

曾曉洋說，「超遠距離拍攝」、「超高清細節」、「超快速成像」這3個條件要想同時成立，還得從大幅提高相機像素入手；而5億級像素雲相機系統的出現，從技術層面打破了傳統拍照的定式規則。

▲曾曉洋領導團隊成功研發5億級像素雲相機系統。（圖／翻攝中新社）

他們經過長時間的研究，最終實現了創新性的億極像素成像技術。其團隊使用的光學成像方案，將陣列式的光學成像鏡頭大幅縮減，並採用兩級分光成像來進行多路CMOS圖像傳感器成像。將億級像素相機系統獲取到的海量影片、圖像數據都放在「雲端」統一的數據中心，全世界的人們都有機會登錄來獲得超高清晰的圖像或影片的數據，這就是曾曉洋團隊「雲相機」概念的出發點。

此外，5億級像素雲相機未來可能在國防、安防和民用等領域都將具有廣泛的應用。曾曉洋舉例指出，假如在上海中心佈置5億級像素雲相機系統，可以實時掌握整個外灘的人流分佈情況，在特殊時間段幫助警力針對性的安排，也能更有效地防範意外事件的發生。

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