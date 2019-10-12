71歲嬤隔代養孫獲表揚　女兒在獄中看新聞才知道：如果人生可以重來...

記者劉昌松／台北報導

家扶中心2018年表揚全國自強母親中，有1位特別的71歲瑞蓮阿嬤，因為打工賺錢隔代教養孫子吸引媒體關注，其實瑞蓮阿嬤這麼辛苦的背後，是因為女兒「佩玲」(化名)因案被判刑入監，佩玲在牢中看報紙才知道，難過地表示，「如果人生可以重來，不會讓母親過得這麼痛苦了。」

▲佩玲被判刑16年入獄，71歲老母親隔代教養孫子獲表揚模範媽媽。（圖／翻攝108矯正聯展臉書）

法務部矯正署將在11月8日到11日，在高雄駁二特區舉辦矯正聯展，同時也鼓勵各監所拍攝微電影，對外介紹監所收容人生活情形以及教化成效，台中女監選擇佩玲的真人真事，拍成5分鐘短片放在臉書上讓網友觀賞。

▲這起隔代教養個案當事人同意和台中女監收容人一起入鏡拍攝為電影。（圖／翻攝108矯正聯展臉書）

玲的母親瑞蓮阿嬤從小靠著護理師薪水，獨立把3個孩子拉拔長大，佩玲卻從學生時期開始翹課，跟朋友到處上舞廳玩樂，因此染上吸毒惡習，還為此和母親大吵一架；佩玲35歲的時候懷孕，交往3年的男友卻開始避不見面，母親仍接納她回家生下兒子。

▲佩玲特別將母親獲獎新聞報導剪下護貝保存。（圖／翻攝108矯正聯展臉書）

原以為要開始過三代同堂的生活，此時佩玲卻因為前男友販毒案件，也被法院判刑16年入監，有次一老一少去探監，佩玲聽到母親說兒子放學回家，書包放了就玩電腦、玩手機，佩玲責罵兒子沒有乖乖念書，兒子氣得摔下通話筒，讓佩玲十分擔心。

▲佩玲的兒子也寫信感謝阿嬤。（圖／翻攝108矯正聯展臉書）

因為監所推動家庭之原計畫，包括舉辦家庭宗教日、協助募集家庭懇親日的車馬費，增加收容人與親友接觸機會，佩玲有機會和母親、兒子三代親密擁抱互動。

2018年母親節前夕，佩玲在舍房內看報紙，突然發現母親上了新聞，因為母親早已退休，卻仍當清潔工賺錢隔代教養孫子，被家扶中心表揚為全國自強媽媽，佩玲開心的把報紙剪下護貝保存，再看到兒子寫給阿嬤的感謝信，「不要再讓妳(阿嬤)覺得累」，更讓佩玲感嘆，「人生如果可以重來，我不會讓我母親這麼辛苦，過得這麼痛苦了。」

親愛的，一起幸福哦