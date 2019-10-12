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「他喝酒以後…」單親媽家暴離婚又遭男友痛毆　出庭爆氣互嗆法官尷尬調解

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記者羅志華 ／台北報導

「他其實不壞，只是喝酒後變了個人…」。北部1名劉姓女子因家暴離婚後，獨自扶養小孩，不料新交往的李姓男友，酒醉後性情易怒，更在2017年7月間1場爭吵中，以門夾住劉女左手，再毆打背部、腳踹臀部，待她倒地後又出手拉扯頭髮，直到劉女尖叫哭喊引起鄰居注意，才終於得救。北院依傷害罪判李男3月徒刑、民事賠償5萬，他不服上訴；2人於日前再度出庭，李男認劉女一再刁難，劉女反嗆「打人還這麼囂張」、「求人要有求人的態度」，雙方當庭吵成一團，法官只能趁2人吵架的空檔努力調解…。

▲▼「分手擂台」劉小姐受訪。（圖／記者羅志華攝）

▲劉小姐才因家暴離婚獨自扶養小孩，不料又慘遭男友痛毆，她奉勸女性朋友，「如果妳周邊的男生，喝了酒脾氣暴躁，請趕快遠離，不要被渣男害到」。（圖／記者羅志華攝）

隨著開庭鈴聲響起，只見劉女戴著黑色鴨舌帽、口罩，與李男先後入座，並各自盯著法官準備發表意見，完全零互動；曾經深愛的情侶，如今成了上訴人與被上訴人，2個座位間彷彿成了世界上最遙遠的距離。

李男主張，「他刑事已判3月，民事又判賠5萬，這是一罪兩罰」，法官對他的意見有些錯愕，並解釋「這是分開的責任，你應為傷人負責」，劉女接著補刀，「我被打拿不到賠償，李男竟以民、刑事罰責，主張『一罪兩罰』上訴，就算不懂法律也要有常識」。

但李男也有委屈，「她告我傷害，害我找工作困難，賠償5萬太高」、「我現在連工作都沒有，是要怎麼還？」，劉女鐵了心要他付出代價，堅持5萬元賠償不得分期，「若他跑了怎麼辦？」，法官見2人各持己見，協調是否能各退一步，讓李男分期，若他真不履行，可拿和解筆錄去執行。

劉女不想夜長夢多，要李男盡早付清，但李男希望寬限幾天，看著劉女無奈搖頭，「我現在就是沒辦法」，並越講越激動，「妳有差那1個月嗎？要這樣刁難我嗎！？」，劉女反嗆，「求人要有求人的態度，不爽就不要求阿！（給法官判）」，雙方越講越氣，李男再嗆，「賠償是妳應得的嗎？正大光明一點，還戴帽子、口罩，是見不得人嗎？」，劉女反譏，「我又不是你，打人還這麼囂張」。

2人砲火猛烈，庭上成了交鋒的陣地，法官也只能在這槍林彈雨下匍匐前進，一點一點拉近雙方的條件，最後法官勸李男，「接受和解會比較有利，可以分期，又不用計利息」，才終於讓他接受方案，雙方達成和解。

開庭結束後，《ETtoday新聞雲》記者詢問劉女受訪意願，原以為會被拒絕，不料她不但大方受訪，一開口還為「前男友」說話，「他其實人不壞，只是喝了酒後變了個人…」；原來劉小姐前段婚姻就是因家暴離婚，與李男交往後，才發現他天天都要喝高粱，清醒時的玩笑，在他酒醉後卻成了吵架的爆點，一次糾紛中，李男甚至把風扇摔爛，讓劉女有些陰影，但比起家暴的前夫，至少李男沒對她動手，她也相信2人還能走下去。

劉女因工作繁忙又要照顧小孩，於2017年7月間較少跟李男聯絡，不料李男竟因此認劉女「有別的男人」，上門向她問罪；劉女不甘示弱，要求李男將她住處的鑰匙交還，雙方激烈大吵，在搶奪鑰匙的過程中，李男對劉女拳打腳踹，她尖叫哭喊引起鄰居注意才得救。

劉女報警後，李男還威脅要對她小孩不利逼她撤告，但她先前和家暴前夫交手都沒有退縮了，這次又遭施暴更不會示弱，現在和李男達成和解，她只希望對方能乖乖履行條件，最後她奉勸各位女性朋友，「如果妳發現周邊男生，喝了酒後脾氣暴躁，真的要遠離，不要被這種渣男害到」。

腦公！你不可以賴帳喔
 

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