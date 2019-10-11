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職業賭場藏身台南山區　歸仁警逮60人送辦

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▲台南市歸仁分局前往台南市龍崎區山區，破獲天九牌職業賭場，查獲主嫌陳姓男子及賭客共60名人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市歸仁分局前往台南市龍崎區山區，破獲天九牌職業賭場，查獲主嫌陳姓男子及賭客共60名人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市歸仁分局於10月10日晚上，據報前往台南市龍崎區山區，破獲天九牌職業賭場，查獲主嫌陳姓男子及賭客共60名人，查扣天九牌、無線電（把風用）、骰子、夾子、計時器、抽頭金及賭資共2萬餘元等證物，全案偵訊後依賭博、社維法等罪嫌送辦及裁罰。

▲台南市歸仁分局前往台南市龍崎區山區，破獲天九牌職業賭場，查獲主嫌陳姓男子及賭客共60名人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

歸仁分局指出，該分局接獲線報指出，龍崎山區疑有流動職業賭場流竄，並準備趁雙十國慶連假擴大營業，分局立即成立經專案小組派員跟監，發現該職業賭場藏身偏僻山區規避警方取締，並時常更換聚賭之場所，四處流竄，惟專案小組鍥而不捨布線追緝，於10月10日國慶日當天發現該職業賭場流竄至龍崎區1處處所，專案小組見時機成熟，乃調集30餘名警力，於10日9時40分許以優勢警力前後包抄，在爬上山坡穿過竹林後，一舉破獲由陳姓主嫌所主持之天九牌職業賭場。

▲台南市歸仁分局前往台南市龍崎區山區，破獲天九牌職業賭場，查獲主嫌陳姓男子及賭客共60名人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

現場除查扣賭具天九牌（紙牌）、骰子、夾子、計時器及把風用之無線電，並查扣抽頭金及賭資共計新台幣2萬餘元，另現場賭客共有60人。警方調查後將現場負負人陳姓主持人，持牌之梁姓、朱姓、古姓、丁姓男子，把風陳姓、朱姓、黃姓、陳姓男子及黃姓屋主等9人，依涉犯刑法賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦，另高姓賭客等51名男女，均依違反社會秩序維護法第84條規定裁處罰鍰。

▲台南市歸仁分局前往台南市龍崎區山區，破獲天九牌職業賭場，查獲主嫌陳姓男子及賭客共60名人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

歸仁分局長梁仁輝強調，法律無假期，賭博行為所生之不法利益將衍生造成社會秩序危害，警方持續積極布線查緝掃蕩戕害百姓身心之職業賭場，淨化轄區治安。警方更呼籲，民眾應多從事正當休閒娛樂，賭博為罪惡之源，危害社會及人心至深，戒絕賭博，以免沈淪當中，身敗名裂、傾家蕩產，甚至家破人亡，更可能衍生其他治安事件，違法身陷囹圄，悔恨終生。

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