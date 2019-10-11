韓國瑜文宣團隊按既有節奏走：對外以3發言人為主、國政顧問團負責攻防

▲韓國瑜國政顧問團日前兩岸政策白皮書發布記者會。（資料照／記者洪正達攝）

政治中心／台北報導

2020總統大選剩下不到100天的倒數衝刺階段，高雄市長韓國瑜已經準備請假全台走透透。根據韓陣營透露，韓國瑜的文宣團隊，對外發言由目前的三位發言人為主，至於在政策議題上與民進黨政府進的攻防部分，則交由前行政院長張善政領軍的國政顧問團處理，韓團隊沒有所謂先發的角色，一切依照既有的節奏與規劃進行。

對於有媒體報導韓國瑜的文宣團隊將由前台北縣長周錫瑋擔任總發言人，接近韓國瑜人士11日晚間受訪時表示，目前團隊裡的成員沒有任何改變，也沒所謂總發言人或由誰擔任先發角色的考量與安排。

該人士指出，韓國瑜陣營所有的發言，目前都以三位發言人為主，包括何庭歡、葉元之、黃曼昕，文宣的策略與節奏也都按照既定的規劃進行，人事上並沒有任何改變。

另外，在跟民進黨政府進行國政議題攻防的部分，依舊是由張善政帶領的國政顧問團為主，這個設計的構想起於影子內閣，而國政顧問團隊接下來也會針對總統蔡英文與各部會的施政提出質疑與批判。

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