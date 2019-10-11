快訊／太空漫步第一人！里奧諾夫逝世　享壽85歲

記者曾羿翔／綜合報導



在1965年成為人類史上「太空漫步第一人」的前蘇聯太空人里奧諾夫（Alexei Leonov），長期與病魔抗戰，11日在俄羅斯首都莫斯科的柏登科醫院（Burdenko）過世，享壽85歲。里奧諾夫生前曾2度榮獲國家最高榮譽「蘇聯英雄獎」（Hero of the Soviet Union）。

綜合外媒報導，俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）11日在推特表示，他們哀痛地宣布「第11號太空人」里奧諾夫辭世的消息。據了解，里奧諾夫在1965年3月18日時，搭乘「日出2號」太空船進行任務，當時他走出太空船，進行太空漫步長達12分9秒的時間，成為人類史上首位太空漫步達成者。

里奧諾夫1957年畢業於空軍官校，3年後被選為蘇聯首批20位太空人之一，他在1965年締造「太空漫步第一人」的紀錄後，也為俄羅斯在「太空競賽」中取得勝利。里奧諾夫更因此獲頒首次的「蘇聯英雄獎」。

第2次榮獲「蘇聯英雄獎」的時間點則在1975年7月17日，里奧諾夫完成了阿波羅聯盟計劃-19號任務。後來美蘇間的「太空競賽」結束，里奧諾夫轉而從事太空人訓練，最後在1992年退役。

值得一提的是，里奧諾夫也是前蘇聯太空人加加林（Yury Gagarin）的摯友，加加林在1961年4月時成為史上首位上太空的人類，兩人不僅同期，感情也相當深厚。