台南安平天后宮安平媽祖福建參香回鑾　信眾熱誠迎聖駕

▲台南市安平開台天后宮受邀前往福建參加湄洲媽祖海祭典禮，進行5天4夜宗教交流行程，並受到大陸宗教界熱情歡迎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安平開台天后宮受邀前往福建參加湄洲媽祖海祭典禮，10月9日晚間「安平媽」鑾駕回台，台南市長黃偉哲與多位市議員、安平區長等人及信眾數百人迎接，並步行返回安平開台天后宮，完成這場神聖宗教之旅。

台南市安平開台天后宮，10月5日至9日受邀前往福建參加湄洲媽祖海祭典禮，10月9日晚上回台，台南市長黃偉哲、市議員蔡淑惠、呂維胤、盧崑福等多位市議員、安平區長賴清足及數百信眾到場迎接，並與主委盧友禮等人步行返回安平開台天后宮。

▲主委盧友禮（左）至賢良港天后祖祠與董事長合影。（圖／記者林悅翻攝，下同）

廟方總幹事林國明表示，此行共5天4夜行程，除了參加祭典、研討會外，也參訪泉州天后宮、賢良港天后祖祠、湄洲媽祖祖廟等地。其中創建於宋代的賢良港天后祖祠，於清乾隆年間亟需重修，當年是由台灣安平信眾募資協助完成，距今已240年，賢良港天后祖祠特別利用這次機會，向安平民眾表達謝意。

▲主委盧友禮（左）與莆田文峰宮董事長代表互贈紀念品。



主委盧友禮指出，在湄洲賢良港媽祖祖祠內有一石碑，記載乾隆年間1736年安平鎮官民曾募資重修祖祠，由此可證明安平開台天后宮之媽祖與祖廟及故居賢良港之淵源深厚及來源。碑文如下：「天后祖祠創建於宋代，清乾隆年間台灣安平鎮官民募資重修，廢於「文革」中，現存建築物為近代按清原式在原構上重修。祠內祀宋代木雕媽祖像及敕封媽祖父母木雕像，現存的清乾隆間石雕碑記等文物，是研究媽祖文化閩台淵源的重要實物資料。」

▲主委盧友禮（左）與平潭三彾亍寺交互紀念品。

林國明說，「安平媽」聖駕在晚間回台，受到黃偉哲及多名民意代表與數百名鄉親到場迎接，步行陪同聖駕返回廟內，此行弘揚媽祖慈悲濟世的大愛與孝道精神，隨行參香人員雖然辛苦，但都感到十分光榮。

▲湄洲賢良港媽祖祖祠內有一石碑，記載乾隆年間1736年安平鎮官民曾募資重修祖祠，由此可證明安平開台天后宮之媽祖與祖廟及故居賢良港之淵源深厚及來源。

盧友禮主委強調，此行感受到媽祖文化在兩岸都是非常興盛的宗教文化，媽祖信眾是不分你我，大家一心為媽祖慈悲濟世的精神，共同努力推廣，讓媽祖恩澤德被四海，廟方將會再致力讓兩岸媽祖文化暨宗教交流，能更加活絡興盛。