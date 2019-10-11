菲律賓總統發言人挑戰「庶民通勤」　攔機車上班15公里花3.5小時

▲菲律賓總統發言人帕內洛（Salvador Panelo）搭乘庶民交通工具吉普尼。（圖／翻攝自Anakbayan直播影片）



記者林彥臣／綜合報導

菲律賓青年團體「國家之子」（Anakbayan），為了反映馬尼拉的交通慘況，向政府官員提出「通勤挑戰」要他們體會庶民生活的辛苦，總統發言人帕內洛（Salvador Panelo）出面接受挑戰，結果他從家中出發，前往15公里遠的菲律賓總統府「馬拉坎南宮」（Malacañang），竟然花了3.5小時！

菲律賓左翼青年組織「國家之子」向政府官員提出「通勤挑戰」，要求他們嘗試一般庶民的通勤方式，以體驗買不起車的通勤之苦。帕內洛在9日接下這項挑戰。

菲律賓媒體報導，帕內洛凌晨5時15分從位於大馬尼拉區馬利吉娜市（Marikina）住家出發，換乘4次「吉普尼」（Jeepney隨招隨停的加長型軍用吉普車）後，一名機車騎士自願載他一程，最後上午8時46分抵達馬拉坎南宮。

帕內洛對於花了3.5小時完成庶民通勤挑戰表示，「（馬尼拉）的確發生交通危機（traffic crisis）而非運輸危機（transportation crisis）。因為當你說運輸危機的意思，代表著你找不到任何交通工具，且交通全面癱瘓。」

但是帕內洛的挑戰只是一天的體驗，可是對於廣大的菲律賓庶民而言則是生活的日常，交通的困擾意味著減薪甚至是解僱的危機。

對帕內洛的「通勤挑戰」，有菲律賓網友在推特（Twitter）上表示，「這只是作秀…」、「一趟通勤將近4小時，你說沒有運輸危機？想像每天經歷2次、一週5天、一個月4週、12個月！我們應該有更好的（通勤方式）」、「帕內洛在通勤過程中，還有警察協助，但這不會發生在一般庶民身上，應該讓他每天體驗庶民通勤遭遇的困境」。

「國家之子」呼籲，政府官員不要輕視廣大庶民在通勤中掙扎的困境，應該要著手規劃一個高效率的大眾運輸系統，而且必須是人人都負擔得起，不受財團控制，如果在帕內洛完成挑戰之後卻沒有出現任何改革，那這次的挑戰僅僅是象徵意義。

根據日本國際合作社的一項研究，菲律賓每天因交通擁堵而損失35億比索（約20.7億台幣）。