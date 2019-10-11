▲ 新北螃蟹季開動胖卡車到「富基魚市」，體驗萬里蟹新吃法。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市農業局為了宣傳行銷萬里蟹，2019年螃蟹季特地出動了行動專車，要一站一站地擴大宣傳萬里蟹，而10月12、13日兩天，「歡樂無限號」行動胖卡，將來到北海岸知名景點富基魚市，當地商家也會配合宣傳舉辦福袋特賣活動，歡迎民眾國慶連假一起來富基，保證值回票價。

農業局表示，隨著胖卡行動專車進駐所提供的互動科技，包括「抓大放小，拒抓抱卵蟹」體感互動遊戲以及「VR虛擬實境划船」、「彩繪互動海洋」等，皆是由資策會研發，現場提供民眾免費體驗試玩，並且還會舉辦比賽，只要在體感互動遊戲項目中贏得前三名者，還有獎品可拿喔！

農業局長李玟表示，「萬里蟹」是新北市政府推動的自我品牌，這幾年的持續努力推動下，已讓「萬里蟹」成為台灣本土螃蟹的第一品牌，不只成功增加漁民收入，讓螃蟹產值從3億成長到15億，也活絡了北海岸當地觀光、餐飲和漁業加工業，富基漁港是萬里蟹主要產地之一，可說是萬里蟹的故鄉，歡迎大家這時候要來富基品嚐一下「正當時」的萬里蟹哦！

這波的萬里蟹行動胖卡活動，富基魚市只是其中的一站，在接下來的幾個週末，還會移動到野柳漁港、板橋小遠百、以及淡二漁人碼頭等多處，想拿好康的就請密切注意胖卡的行蹤喔！

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▲▼ 新北「萬里蟹」成為台灣本土螃蟹的第一品牌。（圖／記者郭世賢攝）