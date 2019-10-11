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秋遊北海岸！友善筊白筍收成　體驗田園生態好風光

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▲ 秋遊北海岸！友善筊白筍收成 體驗田園生態好風光。（圖／新北市農業局提供）

▲ 女農林紅甘姨為金山學童講解筊白筍生長情形。（圖／春雷環境學社提供）

記者郭世賢／新北報導

秋天的北海岸除了大啖萬里蟹與金山老街鴨肉之外，別忘了美味健康無負擔的友善筊白筍，目前正值北海岸筊白筍盛產期，喜愛美食的饕客不妨利用秋高氣爽季節到北海岸一遊，品嚐鮮嫩的筊白筍並欣賞友善田園風光。

農業局長李玟表示，自2015年起推動「友善田園區域計畫」宣導友善耕作，輔導農友加入友善耕作行列，申請慈心有機農業發展基金會「綠色保育標章」，目前已有61位農友取得綠色保育標章，女農林紅甘是以水域棲地做為保育標的取得綠保標章，她的農地提供金山學童做為食農教育場域，無怨無悔不求回報，她說看到侯鳥飛到清水農地棲息，所有的辛勞都是值得的。

▲ 秋遊北海岸！友善筊白筍收成 體驗田園生態好風光。（圖／新北市農業局提供）

▲ 秋遊北海岸！三芝共榮社區友善田園。（圖／新北市農業局提供）

黃正俊阿伯是當年守護小白鶴的老農，他栽種友善蓮花與筊白筍，還可以到清水農地賞鳥，此農地是候鳥遷徙路線的中繼站，在2014年底曾有一隻迷途西伯利亞小白鶴到此駐留，新北市農業局輔導農民友善耕作，吸收護鳥所產生的作物損耗，形成良性的生態共生雛型，吸引蒼鷺、高蹺鴴、黑鳶與鷺鷥駐足，是賞鳥人士的最愛。

除了金山外，以三芝共榮社區及安康社區為主體所組成「新北市三芝關懷社區協會」於2018年已經通過行政院農業委員會「友善環境耕作推廣團體」審認，目前有44位友善耕作農友，面積27公頃，農友大都栽種短期葉菜類、甘藷、瓜果類等農作物，不再施用化學肥料與不灑農藥、除草劑，並以人工撿拾福壽螺，完全以友善耕作方式管理田區，兼顧生態保育與農作收益。

▲ 秋遊北海岸！友善筊白筍收成 體驗田園生態好風光。（圖／新北市農業局提供）

▲ 慈心基金會採樣抽驗替消費者把關。（圖／春雷環境學社提供）

目前有8公頃水梯田栽種友善筊白筍，鮮嫩潔白，肉質甜美，可食筍肉長達7吋，屬於筊白筍中之上品，民眾可到三芝木屐寮農莊品嘗及採購友善筊白筍，可於假日至三芝八連溪農夫市集採購10月12日與13日上午7時至下午4時。到淡水捷運站可以搭乘716皇冠北海岸線至三芝遊客中心名人文物館下車，欣賞秋日友善田園風光。

「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

▲ 秋遊北海岸！友善筊白筍收成 體驗田園生態好風光。（圖／新北市農業局提供）

▲ 三芝友善農友楊萬成採收筊白筍。（圖／新北市農業局提供）

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