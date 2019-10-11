超載122噸壓壞橋梁！高速公路側翻致3死…負責人一聽「隔天失聯」

▲無錫高架橋因貨車超載導致側翻。（圖／翻攝《網易新聞》）



記者柯振中／綜合報導

江蘇無錫10日發生重大事故，312國道高架橋K135處疑似因貨車超載，發生橋面側翻，導致3人死亡、2人受傷。對此，該超載貨車的員工指出，公司負責人目前已經失聯，「現在全公司都在找他們」，至於為何超載則「不方便回應」。

這起事故發生在10日晚間6點左右，當時無錫312國道上海方向K135處突然發生側翻，導致3輛小客車被壓在橋底，導致一對母女、一名單親爸爸不幸身亡。目擊的馬姓男子指出，橋體就像被「切了一刀」一樣，整段橋崩落，畫面相當慘烈，甚至有生還的女孩子在橋邊痛哭。

▼江蘇無錫高架橋垮塌導致3人死亡。（圖／翻攝自微博）



附近的賓館工作人員說明，事情發生的當下，整棟樓向遇到地震一樣，不斷劇烈搖晃，還有客人的車輛停放在橋的附近，疑似被壓垮了。相關單位調查後，發現這起事故的起因是「大貨車超載」，該輛超在貨車裝有6卷鋼板捲材，重達171頓，導致橋體失去平衡，發生側翻。

超載貨車所屬的「無錫成功運輸有限公司」員工說明，事件發生後，公司負責人已經失聯，「現在全公司都在找他們」；至於為何超載，該員工則說，「不方便回應。」

據了解，該間公司2017年曾因「擅自新建加油點」，遭到無錫市商務局處分，且2017年到2019年間，至少涉及9起法律訴訟，其中6起都是因為交通事故責任的糾紛。

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▼江蘇高架橋倒塌3輛車遭壓。（圖／翻攝自微博）

