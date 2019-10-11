今天妳要嫁給我　桃園市民聯合婚禮88對新人經營幸福

▲新人陳志紘、劉家欣幸運中大獎。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

88對新人於雙十連假第二天，由市長鄭文燦証婚、11日在桃園市楊梅區揚昇高爾夫球場，參加市府舉辦的聯合婚禮。鄭文燦証婚時問現場新娘「妳願意嫁給他成為他的妻子嗎？」第一次未見多數新娘回應，司儀見狀趕緊請鄭再問一次，在現場新娘共同大聲回答「願意」後，鄭期許新人「互相信任、互相扶持」經營幸福。

▲鄭文燦拿著小國旗開心走紅毯出席市民聯合婚禮。▼市府貼心開辦「行動e化戶政所」，新人當場就可以順利換發新的身分證。（圖／市府提供）

鄭文燦於出席市民聯合婚禮時，拿著小國旗開心走紅毯到致詞台，証婚時向在場的新人表示，結婚代表許諾、責任、付出、也是新生活的開始，感謝揚昇集團董事長許典雅提供適合的場地，讓每對新人在此留下最美好的回憶；此外，市府戶政事務所也貼心開辦「行動e化戶政所」，受理聯合婚禮新人率先完成結婚法定程序，當場就可以順利換發新的身分證。

▲立委吳志揚到場給新人祝福。（圖／廖帝權提供）▼熱鬧的國慶聯合婚禮。（圖／市府提供）

民政局長湯蕙禎表示，參加聯合婚禮可響應「低碳婚禮」的概念，節省忙碌籌辦時間，且參加聯合婚禮新人可獲得由市府及市議會致贈實用3C家電及多項大獎供新人抽獎，恭喜今年結婚新人陳志紘先生與劉家欣女士幸運抽中關島雙人旅遊5天4夜大獎，也祝福每對新人「情定桃園，幸福揚升」。

▲阿桃和園哥也來送新人吉祥。（圖／市府提供）

一改以往新人舉辦婚禮以白紗禮服和畢挺西裝的傳統打扮，許多新人精心設計屬於自己風格的新人裝出現，各式各樣的裝扮讓聯合婚禮顯得熱鬧多變。包括立法委員吳志揚、市議員李家興、陳美梅、市府副市長游建華、民政局長湯蕙禎、楊梅區長羅國裕、揚昇集團董事長許典雅等均一同出席活動。

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