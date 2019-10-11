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雙十國慶「十全十美」雙喜日　新北85對新人登記結婚

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▲ 雙十國慶「十全十美」雙喜日 新北85對新人登記結婚。（圖／新北市民政局提供）

▲ 新店戶所雙十國慶花牆，碧草點綴浪漫玫瑰及粉白色櫻花樹。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

雙十國慶「雙喜」好吉利，且「十全十美」寓意美滿，當結婚紀念日喜氣又好記，已成為近年最夯的結婚登記日之一，新北市各戶所除了精心布置結婚專區供拍照留念，也準備精美贈禮送給新人們，祝福永浴愛河，今年國慶日農民曆忌嫁娶，仍有85對新人完成結婚登記。

民政局戶政科長顏耀明表示，近年許多人喜歡以特殊或諧音的日子，作為結婚紀念日，根據近5年統計資料顯示，包括元旦、西洋情人節2月14日、諧音「我愛你」的5月20日和象徵「十全十美」的雙十國慶等特殊日，其中國慶日結婚每年都超過百對新人，登記數累計共1174對，位居特殊日結婚對數的第3名，僅次於第1名的520及第2名的西洋情人節。

▲ 雙十國慶「十全十美」雙喜日 新北85對新人登記結婚。（圖／新北市民政局提供）

▲ 永和戶所則製作大型立體「囍」字賀卡，並提供國旗圍巾、國旗扇讓新人拍照。

顏耀明說，為讓新人留下美好的回憶，新北18個戶政事務所也發揮創意打造結婚專區，包括新店戶所的雙十國慶花牆，碧草點綴浪漫玫瑰及粉白色櫻花樹，夢幻風格直逼網美打卡熱點，並贈送米奇米妮造型的金莎巧克力棒；永和戶所則製作大型立體「囍」字賀卡，並提供國旗圍巾、國旗扇讓新人拍照，還有幸福御守「喜米」的甜蜜小禮，祝福婚姻如飽滿米粒般的幸福美滿；三峽戶所也備有國旗樣式的領帶、髮飾及手拿板供新人拍照。

在板橋戶所登記結婚的林小姐，在韓國旅遊時邂逅了同間民宿、韓國籍的老公，彼此互有好感，異國戀情就此展開。老公金先生對學習漢字很感興趣，每次與林小姐見面都會各寫一封韓文及中文情書給她，讓女生十分感動。選在寓意十全十美的國慶日登記結婚，期許往後的日子也能十分幸福。

▲ 雙十國慶「十全十美」雙喜日 新北85對新人登記結婚。（圖／新北市民政局提供）

▲ 土城戶所完成登記的汪先生與陳小姐，2人在好友10月10日的婚禮上相遇。

土城戶所完成登記的汪先生與陳小姐，2人在好友10月10日的婚禮上相遇，當天各以伴郎伴娘的身分，一起牽手走向禮堂，兩人的愛苗也悄悄滋長。經過4年相戀，兩人決定選在相遇的10月10日做為婚姻的起點，攜手共度下半輩子。

三重戶所登記結婚的林先生笑說，在消防員受訓期間看到甜美的女警林小姐，就一見傾心，加上兩人志趣相投有許多共同話題，常一起分享快樂的事情。交往4年特別選在國慶登記結婚，因為林先生的生日恰巧是10月10日，想讓這一天不但是國慶日、生日，更是重要的結婚紀念日。

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