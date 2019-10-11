iPhone 11 Pro與華為Mate 30 Pro宏村古蹟日夜拍對決

▲DxoMark評價史上最高的華為Mate 30 Pro與iPhone 11 Pro實拍對決。（圖／記者洪聖壹攝）

特約記者洪聖壹／安徽報導

在上一篇，記者實際針對Apple iPhone 11 Pro與Huawei P30 Pro在日拍、夜拍、人像、廣角以及錄影變焦等生活場景做了一下比較，結果iPhone 11 Pro明顯勝出；隨著DxoMark史上最高評價的手機（拍照131分、錄影100分）Mate 30 Pro在中國大陸上市，這次特別趁著在宏村以上市實機與iPhone 11 Pro進行初步比對，提供給讀者選購參考。

Apple iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro手機大小為144.0X71.4X8.1mm，基本上手機大小跟iPhone Xs、iPhone X都差不多，不過稍微重一些（188g），採用新一代A13 Bionic晶片，不論手持感受還是硬體操作，都是iPhone之最，全機支援類似IP68等級的防水防塵效果。

拍攝鏡頭規格方面，主要配置三顆1200萬畫素鏡頭，如果是背面看手機，鏡頭組「從右至左」逆時針介紹如下：

超廣角：1200萬畫素、ƒ/ 2.4光圈和120°視角、等效焦距13mm

廣角：1200萬畫素、ƒ/ 1.8光圈、等效焦距26mm、感光元件大小為1 / 2.55吋、OIS光學防手震

望遠：1200萬畫素、ƒ/ 2.0光圈、等效焦距52mm、感光元件大小為1 / 3.4吋、OIS光學防手震

▲iPhone 11 Pro。（圖／記者洪聖壹攝）

自拍鏡頭方面，同樣配置了1200萬畫素（光圈ƒ/ 2.2）的TrueDepth相機模組，不過多了景深拍攝功能，並且有更自然的散景效果，而且自拍鏡頭跟主鏡頭都可以錄製4K@60fps影片。

Huawei Mate 30 Pro

華為新一代年度旗艦Mate 30 Pro搭載全新7nm製程的麒麟990八核心效能晶片，手機大小為158.1 x 73.1 x 8.8mm，手感類似三星Galaxy Note 10系列，重量略重P30 Pro，為198克，全機支援IP68防水防塵，可在2公尺水下靜置30分鐘，不論是操作介面、手機效能都是華為之最。

鏡頭規格方面，該款手機跟P30 Pro一樣也是四鏡組合，排列方式採用四顆鏡頭環形排列，鏡頭組「從右下至左下」逆時針介紹如下：

超廣角：4000萬畫素、ƒ/1.8光圈、等效焦距18mm、PDAF相位式對焦、感光元件大小1 / 1.54吋

廣角：4000萬畫素、ƒ/1.6光圈、等效焦距27mm、感光元件大小1/1.7吋（RYYB）、OIS防手震

望遠：800萬畫素、ƒ/2.4光圈、等效焦距80mm、感光元件大小1/4吋、OIS、3倍光學變焦、OIS防手震

深度偵測：3D TOF（Time-of-Flight）

▲Huawei Mate 30 Pro。（圖／記者洪聖壹攝）

自拍鏡頭方面，與Goolge Pixel 3一樣採用雙鏡配置，不過拍攝解析度更高，兩顆鏡頭同樣都是3200萬畫素、光圈ƒ/2.0，不過最高只能拍攝1080P@30fps的影片，主鏡頭也只能錄製2160p＠60fps的影片。

實拍

拍攝功能方面，iPhone 11 Pro可以快速進行 1 倍、2 倍光學變焦，以及最高10倍的數位變焦，而華為Mate 30 Pro則是可以快速進行1倍、3倍光學變焦，以及5倍乃至最高30倍的數位變焦，透過專業模式同樣也可以對著月亮拍攝出完美月球照片，不過這次實測僅以正常拍攝來做比對，相關樣張如下：

PC瀏覽器觀看時左邊為Mate 30 Peo、右邊為iPhone 11 Pro。若是手機瀏覽觀看時，上面為Mate 30 Pro、下面為iPhone 11 Pro。

▲正常光源建築物實拍。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

▲正常光源植物實拍。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

▲正常光源建築物實拍。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

▲室內物體實拍。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

▲室內物體、文字實拍。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

▲自動HDR實拍。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

▲正常光源戶外建築物實拍。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

▲正常食物實拍。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

▲正常食物實拍。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

廣角、淺景深測試

iPhone 11 Pro最大亮點就是這次多了0.5x廣角拍攝，在人像模式方面也做了一些更動，可以調整1x、2x，而且具備更加自然的散景跟深度拍攝效果，真實色調閃光燈具備慢速同步的效果，而且更加明亮。至於Mate 30 Pro拍攝介面與P30 Pro差不多，不過因為鏡頭模組的更動，因此在拍攝選項上可以進行超級廣角、1倍、3倍光學變焦，至於淺景深方面同樣有人像模式跟大光圈模式之分；兩支手機實際拍攝樣張如下：

PC瀏覽器觀看時左邊為Mate 30 Peo、右邊為iPhone 11 Pro。若是手機瀏覽觀看時，上面為Mate 30 Pro、下面為iPhone 11 Pro。

▲正常一般鏡頭拍攝。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

▲正常廣角鏡頭拍攝。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

▲室內一般鏡頭拍攝。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

▲室內廣角鏡頭拍攝。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

▲景深拍攝（1x）。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

▲景深拍攝（2x）。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

▲景深拍攝（2x）。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

▲景深拍攝（2x）。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

低光源、夜拍

此次評測時間不長，針對低光源與夜拍方面，記者僅就行經路線景點隨手拍攝，提供相關樣張給讀者參考：

PC瀏覽器觀看時左邊為Mate 30 Peo、右邊為iPhone 11 Pro。若是手機瀏覽觀看時，上面為Mate 30 Pro、下面為iPhone 11 Pro。

▲低光源動態拍攝。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

▲建築物夜間拍攝（無夜景模式）。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

▲建築物夜間拍攝（啟動夜景模式-Mate 30 Pro為5秒長曝、iPhone 11 Pro為3秒長曝）。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

▲建築物夜間拍攝（關閉夜景模式）。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

▲建築物夜間拍攝（開啟夜景模式-Mate 30 Pro為5秒長曝、iPhone 11 Pro為2秒長曝）。（圖／記者洪聖壹攝，點選圖片可放大檢閱）

小結：

初步檢視，可能Huawei Mate 30 Pro拍攝效果、色準不僅不如iPhone 11 Pro，甚至不如Huawei P30 Pro，像是一般在戶外拍攝時，天空的顏色明顯過於灰暗，與實際看到的情境也不盡相同，倒是在拍攝食物時表現維持徠卡一貫作風，但是Mate 30 Pro在夜間細節、高光控制能力並沒有比iPhone 11 Pro突出，至於淺景深、廣角的拍攝效果兩者各有各自優異之故。簡單來說，Mate 30 Pro雖然獲得DxOMark評鑑最高分，不過從拍照表現來看，並沒有明顯超越iPhone 11 Pro，甚至整體感覺也沒有明顯比自家的P30 Pro還要好，倒是在續航力方面，該款手機有很明顯突出的表現，記者實際測試下來，iPhone 11 Pro已經需要行動電源輔助，而Mate 30 Pro到了晚間，仍保有將近10%的電力。