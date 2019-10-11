哈吉貝「惡龍」霸佔西北太平洋？750km暴風圈撞日　暴雨警報恐破60年紀錄

▲哈吉貝「惡龍」霸佔西北太平洋？750km暴風圈蓋住半個日本。（圖／中央氣象局）

記者許力方／綜合報導

今年西北太平洋最強颱風，19號哈吉貝（HAGIBIS）步步逼近日本，雖然已經減弱為中度颱風，日本當局預估12日最接近時刻威力仍猛烈，氣象單位更警告，關東地區將出現破紀錄暴雨、強風，不輸1958年奪走1200多條人命的狩野川颱風（艾達颱風）。一張哈吉貝的衛星雲圖照近日瘋傳，清晰可見其颱風眼和巨大暴風圈，幾乎能蓋住半個日本，颱風尾綿延上千公里，網友驚呼猶如看見「神龍」！

日本氣象廳觀測，哈吉貝近中心最大風速降到每秒45公尺，瞬間陣風達每秒65公尺，7級暴風圈仍達750公里，雖然已經減弱為中度颱風，11日晚間10時持續以時速20公里速度，朝北北西向關東路地移動，預估12日晚間將會登陸，屆時暴風圈將會籠罩整個關東地區。

▲哈吉貝巨大颱風眼顯見威力！關東地區暴雨警報恐破60年紀錄。（圖／翻攝NOAA、RAMMB）



美國海洋大氣總署（NOAA）並陸續公布哈吉貝的衛星觀測圖，清晰捕捉到巨大颱風眼中心，厚實的風暴雲層逆時針沿著颱風眼旋轉，可見威力強大。一張衛星雲圖更被瘋傳，哈吉貝10日仍維持強颱，700公里暴風圈蓋住西北太平洋大塊海平面，颱風尾更向北綿延上千公里，網友紛紛驚呼「這颱風真的超大」、「好像看到一隻龍」、「是神龍」、「天佑日本」。

事實上，日本氣象廳11日上午就召開記者會預警，哈吉貝颱風威力相當於1958年造成1200多人喪生的狩野川颱風（艾達颱風），預估哈吉貝將在強大狀態下，於12日晚間登陸關東地區，東部、東北部地區將迎來大範圍猛烈風雨，可能發布「特別暴雨警報」，創下61年以來大雨、強風紀錄。

中央氣象局則觀測，哈吉貝11日深夜11時中心位在大阪南南東方560公里海面上（台北東北東方1630公里海面上），持續朝北方移動，強度維持中颱上限，暴風半徑達300公里，衛星雲圖顯示，颱風靠近溫帶與北方冷空氣交互作用，形成非常廣大的6字型雲系。

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