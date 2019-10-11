　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

哈吉貝「惡龍」霸佔西北太平洋？750km暴風圈撞日　暴雨警報恐破60年紀錄

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼哈吉貝「惡龍」霸佔西北太平洋？750km暴風圈撞日　暴雨警報恐破60年紀錄。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA、RAMMB、tenki.jp）

▲哈吉貝「惡龍」霸佔西北太平洋？750km暴風圈蓋住半個日本。（圖／中央氣象局） 

記者許力方／綜合報導

今年西北太平洋最強颱風，19號哈吉貝（HAGIBIS）步步逼近日本，雖然已經減弱為中度颱風，日本當局預估12日最接近時刻威力仍猛烈，氣象單位更警告，關東地區將出現破紀錄暴雨、強風，不輸1958年奪走1200多條人命的神奈川颱風（艾達颱風）。一張哈吉貝的衛星雲圖照近日瘋傳，清晰可見其颱風眼和巨大暴風圈，幾乎能蓋住半個日本，颱風尾綿延上千公里，網友驚呼猶如看見「神龍」！

日本氣象廳觀測，哈吉貝近中心最大風速降到每秒45公尺，瞬間陣風達每秒65公尺，7級暴風圈仍達750公里，雖然已經減弱為中度颱風，11日晚間10時持續以時速20公里速度，朝北北西向關東路地移動，預估12日晚間將會登陸，屆時暴風圈將會籠罩整個關東地區。

▲▼哈吉貝「惡龍」霸佔西北太平洋？750km暴風圈撞日　暴雨警報恐破60年紀錄。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA、RAMMB、tenki.jp）

▲▼哈吉貝「惡龍」霸佔西北太平洋？750km暴風圈撞日　暴雨警報恐破60年紀錄。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA、RAMMB、tenki.jp）

▲▼哈吉貝「惡龍」霸佔西北太平洋？750km暴風圈撞日　暴雨警報恐破60年紀錄。（圖／中央氣象局、翻攝NAVY）

▲哈吉貝巨大颱風眼顯見威力！關東地區暴雨警報恐破60年紀錄。（圖／翻攝NOAA、RAMMB）

美國海洋大氣總署（NOAA）並陸續公布哈吉貝的衛星觀測圖，清晰捕捉到巨大颱風眼中心的畫面，顯示厚實的風暴雲層逆時針沿著颱風眼旋轉，可見威力強大。一張衛星雲圖更被瘋傳，哈吉貝10日仍維持強颱，700公里暴風圈蓋住西北太平洋大塊海平面，颱風尾更向北綿延上千公里，網友紛紛驚呼「這颱風真的超大」、「好像看到一隻龍」、「是神龍」、「天佑日本」。

事實上，日本氣象廳11日上午就召開記者會預警，哈吉貝颱風威力相當於1958年造成1200多人喪生的神奈川颱風（艾妲颱風），預估哈吉貝將在強大狀態下，於12日晚間登陸關東地區，東部、東北部地區將迎來大範圍猛烈風雨，可能發布「特別暴雨警報」，創下61年以來大雨、強風紀錄。

中央氣象局則觀測，哈吉貝11日深夜11時中心位在大阪南南東方560公里海面上（台北東北東方1630公里海面上），持續朝北方移動，強度維持中颱上限，暴風半徑達300公里，衛星雲圖顯示，颱風靠近溫帶與北方冷空氣交互作用，形成非常廣大的6字型雲系。

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

ET快訊
把握連假最後2天出去玩！　氣象局曝下周一「北東轉雨再降溫」
台女「長灘島一條線」正面照曝光瘋肉搜！　網證實：朋友被警叫去
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

菲律賓總統發言人挑戰「庶民通勤」　攔機車上班15公里花3.5小時

快訊／太空漫步第一人！里奧諾夫逝世　享壽85歲

哈吉貝「惡龍」霸佔西北太平洋？750km暴風圈撞日　暴雨警報恐破60年紀錄

台女長灘島「一線天比基尼」正面照曝光！　網肉搜證實：我朋友還被警叫去

快訊／土耳其防長：「342名恐怖分子」被軍隊擊斃　1士兵陣亡

哈吉貝颱風強襲！東京迪士尼、大阪環球影城12日停業

握手超過3秒「引爆焦慮症」！笑容也消失...政治人物用來秀權力

漢德克獲文學獎惹爭議　阿爾巴尼亞總理：諾貝爾獎令人作噁

伊朗油輪在紅海遭2枚火箭攻擊　國際油價跳漲2.07%

沙國允許女性從軍擔任職務　可獨自旅遊訂飯店

虎科大2女遭砂石車拖行30m輾斃 父認屍癱軟：說不定不是我女兒...

手推車逆襲！機車阿伯「90度大轉」　秒加速飛騎進海...安檢人員跳海救人

「自小被害慘」不用手機的獨行俠　10年無家用電話...想找他靠運氣

見怪男路邊尿尿！婦人倒車避開　他抓狂攻擊「猛敲窗+扳後視鏡」

清秀妹「東區街頭脫褲」蹲地直接拉　起身多一顆...網噁吐：廁所很難找？

國慶演說蔡英文講6次「中華民國」　不分藍綠！提主權連馬英九也拍手

大陸民主化兩岸才能和平發展！　韓國瑜穿國旗衣戰力+9：拿槍捍衛主權

韓演說「中華民國了不起的國家」　下一秒巨幅國旗背板突然崩落...

厚臉皮薩摩耶「懶躺前院不回家」 媽拚命抱不動...網笑：牠要肉肉啦

被爆虐狗！警犬訓練所「鞭打、猛踹」　死了就地掩埋...同伴含淚抖縮狗籠

菲律賓總統發言人挑戰「庶民通勤」　攔機車上班15公里花3.5小時

快訊／太空漫步第一人！里奧諾夫逝世　享壽85歲

哈吉貝「惡龍」霸佔西北太平洋？750km暴風圈撞日　暴雨警報恐破60年紀錄

台女長灘島「一線天比基尼」正面照曝光！　網肉搜證實：我朋友還被警叫去

快訊／土耳其防長：「342名恐怖分子」被軍隊擊斃　1士兵陣亡

哈吉貝颱風強襲！東京迪士尼、大阪環球影城12日停業

握手超過3秒「引爆焦慮症」！笑容也消失...政治人物用來秀權力

漢德克獲文學獎惹爭議　阿爾巴尼亞總理：諾貝爾獎令人作噁

伊朗油輪在紅海遭2枚火箭攻擊　國際油價跳漲2.07%

沙國允許女性從軍擔任職務　可獨自旅遊訂飯店

日職／千賀滉大先發投126球奪勝　軟銀3連勝聽牌

被勝利、梁鉉錫害慘！LV求償674億　YG娛樂：已經無力依合約償還⋯

每次換藥用優碘、棉棒直接塗傷口...藥師揭「處理傷口NG觀念」

職業賭場藏身台南山區　歸仁警逮60人送辦

日職／陽岱鋼開轟　巨人遭阪神逆轉G4因颱風延後一天

Lara揪姐姐關注性別議題　爆女星臉上長痘痘...導演竟拿2000元要她吃避孕藥

韓國瑜文宣團隊按既有節奏走：對外以3發言人為主、國政顧問團負責攻防

菲律賓總統發言人挑戰「庶民通勤」　攔機車上班15公里花3.5小時

亞錦賽／中日韓出賽限定　張育成、林子偉將排中心棒次

快訊／太空漫步第一人！里奧諾夫逝世　享壽85歲

國際熱門新聞

台女遊長灘島「比基尼太露」被罰

台女「長灘島一條線」正面照曝！網：朋友遭殃

哈吉貝恐登陸！日本停駛停飛、超市關閉

合照比OK手勢　環球影城員工開除

烏干達通過「同性戀死刑法案」　當地LGBT崩潰求救

南方四賤客新片直接髒話嗆中國

女嬰泡進67°C熱水　皮膚融化慘死

CNN主持人問哈登「中國最敏感問題」　秒遭制止

他發現啤酒消失　調監視器驚見「水電工勾金髮妹」進自家激戰

土耳其威脅　放行360萬難民入歐

OL抱怨工作12年月領4萬遭狠嗆

開車燒焦味　引擎蓋藏200顆核桃

屁孩哥搬化糞池蓋玩捉迷藏　5歲妹跌進「被屎滅頂溺死」

優秀醫師怕賺不夠　騙妻外出「跑去跳橋尋短」

更多熱門

相關新聞

日本防北韓再「搗彈」　睽違6年都會區進行演習

日本9日在東京的臨海防災公園舉行了愛國者三型飛彈（PAC-3）的軍事演習，這也是日本自衛隊相隔了6年再度在美軍和自衛隊駐紮地以外的地方進行演訓。因為北韓經常在未通知的情況下，向太平洋或是日本海（南、北韓稱為東海）海域試射各種飛彈，10月2日更有一顆飛彈直射日本專屬的經濟海域，使得日本不得不強硬起來。

東京迪士尼、大阪環球影宣布12日停業

把握連假最後2天！下周一北東變天

日天皇德仁即位儀式　文在寅不出席

南韓最快明年10月禁家暴犯國際結婚

關鍵字：

哈吉貝颱風颱風日本關東登陸西北太平洋氣象雲日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

台女遊長灘島「比基尼太露」被罰

清秀妹東區脫褲！起身腳下多一顆噁吐網

「1500元枕套變金鍊」她一取貨慘哭

連千毅70萬勞力士「鑑定結果」出爐

虎科閨蜜遭砂石車輾碎　另一角度畫面曝

清晨叫熊貓！她多訂1碗　外送員暖哭

撞擊畫面曝光　熊貓外送員遭貨車猛撞身亡

連假高乘載！他放大絕蒙混　結局QQ網笑炸

孫生和女粉互動…突被男子衝上台揍

高加索做錯事被鍊！委屈塞爸懷裡

編劇為何賜死《天空之城》慧娜？

虎科大2女遭砂石車輾斃　父見碎屍哭癱

20歲女大生中邪！母淚「女兒每晚被硬上」同學吐實情

酷炫餐廳伸手　網抓包疑摸瑀熙腿

高材生剝皮肢解流浪狗！自曝影片：燉肉太香

更多

最夯影音

更多
虎科大2女遭砂石車拖行30m輾斃 父認屍癱軟：說不定不是我女兒...

虎科大2女遭砂石車拖行30m輾斃 父認屍癱軟：說不定不是我女兒...
手推車逆襲！機車阿伯「90度大轉」　秒加速飛騎進海...安檢人員跳海救人

手推車逆襲！機車阿伯「90度大轉」　秒加速飛騎進海...安檢人員跳海救人

「自小被害慘」不用手機的獨行俠　10年無家用電話...想找他靠運氣

「自小被害慘」不用手機的獨行俠　10年無家用電話...想找他靠運氣

見怪男路邊尿尿！婦人倒車避開　他抓狂攻擊「猛敲窗+扳後視鏡」

見怪男路邊尿尿！婦人倒車避開　他抓狂攻擊「猛敲窗+扳後視鏡」

清秀妹「東區街頭脫褲」蹲地直接拉　起身多一顆...網噁吐：廁所很難找？

清秀妹「東區街頭脫褲」蹲地直接拉　起身多一顆...網噁吐：廁所很難找？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面