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泰男遊野柳「不明原因」狂吐血　金山警開道引導救護車送醫

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▲ 泰男野柳旅遊不明原因狂吐血 金山警疏導車潮引導救護車送醫。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 泰男到野柳旅遊狂吐血，金山警疏導車潮，引導救護車送醫。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山警分局野柳派出所所長曾鐘錡、警員柯昱如10日下午執行交整勤務，見一名男子神情緊張求助，表示同團泰籍男團員身體不適，不斷口吐鮮血，已經趕緊撥打119通報救護車。警方接獲求助，立刻疏導車潮，爭取救護車搶救時間，順利將男子送往基隆長庚醫院救治。

野柳派出所所長曾鐘錡、員警柯昱如於10日下午3點擔服交整勤務，見一名陳姓男子神情緊張求助，瞭解後才知道對方是泰國旅行團領隊，帶團至野柳地區旅遊後，到海鮮餐廳用餐，不料其中一名泰籍男團員因不明原因，在進入餐廳前即身體不適，不僅口吐鮮血，還全身癱軟。

陳男見狀嚇壞，立即撥打119通報救護車前來急救，同時向所長曾鐘錡、員警柯昱如求助。

警方接獲求助後，立即會同領隊、翻譯人員不斷以對話方式延續泰籍男子意識，另通報沿線交通崗警力，協助疏導萬里蟹連假車潮、引導救護車，以爭取救護車搶救黃金時間。

所長持續在場戒護，隨時注意泰籍男子身體狀況，待救護車到場後，隨即會同領隊協助救護人員，將人送往基隆長庚醫院救治。

金山警分局長陳永昌表示，警方秉著「服務無國界，熱心救生命」的精神，主動協助民眾送醫救治，深獲團員感動，從而塑造出員警執勤典範。

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