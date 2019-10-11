鼓勵高齡者加入志工　桃市尋找「高」材生好康多

▲「守善義工團」為長輩進行居家環境美化及修繕。（圖／雙福基金會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

高齡化年代，老人的人生歷練與人文素養，是社會的重要資產。桃園市政府社會局、志願服務推廣中心，為鼓勵高齡者投入志工行列，舉辦尋找「高」材生-有獎徵答活動，只要設籍台灣住在桃園者，即日起迄10月31日止，上網正確答對4題與高齡者從事志願服務相關的問題，就有機會獲得商品禮券等300多項好禮，獲獎機會高。

▲鼓勵高齡者加入志工，桃園市舉辦尋找「高」材生-有獎徵答活動。（圖／雙福基金會提供）

這項邀請桃園市民透過一系列的志工活動，一起歡慶「志趣滿桃園」的行動有：10月19日(六)於觀音區濱海遊憩區，展開的「觀心海洋，音你而淨」淨灘活動，邀請長者帶領大小兒孫，實現全家志工的理念，落實愛鄉土精神。

另外，「企而不捨，讓愛萌芽」活動，則是由志願服務推廣中心，結合由賀淞電機、佳世達科技-愛愛社、國泰人壽-展業楊梅通訊處…等企業所成立的「守善義工團」，擇定市內5戶長輩進行居家環境美化及修繕，改善獨居長輩的居住環境中，並由熱心的企業、雙福基金會、志願服務推廣中心專款提供長輩所需小型家電或生活用品。

系列的多元志工活動，皆在10月陸續展開，社會局期許在光輝10月，因志工的熱絡參與，大家一起看見人性的光輝！

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