　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／土耳其防長：「342名恐怖分子」被軍隊擊斃　1士兵陣亡

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼土耳其對敘利亞發起名為「和平之春」（Operation Peace Spring）的軍事行動。（圖／路透）

▲土耳其對敘利亞發起名為「和平之春」（Operation Peace Spring）的軍事行動。（圖／路透）

記者曾羿翔／綜合報導

土耳其國防部11日發布最新聲明表示，「和平之泉」行動到目前，有342名庫德武裝分子被擊斃，有1名土耳其士兵遭到殺害，另有3名士兵受傷，但聲明中未進一步說明細節。軍事行動目前已經進入第3天，敘利亞成千上萬的居民被迫逃離家園。

綜合外媒報導，土耳其9日開始發動空襲，敘利亞至少有9名平民死亡，有高達6萬4000人被迫逃離家園，庫德武裝組織則以砲彈回擊，造成土耳其有6人死亡，其中還包括一名僅9個月大的嬰兒。

土耳其軍隊在敘利亞北部，發起針對庫德武裝與極端組織的軍事行動，對外號稱目的是消滅「恐怖分子」，目前行動已經進入第3天，當局不斷地更新擊斃的數量。美國國務院官員表示，一旦土耳其在敘利亞開始針對平民，或有任何非人道與不恰當的舉動，美國將會懲罰土耳其。

土耳其的「和平之泉」行動也引來歐盟的譴責，總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）10日對此表示，若歐洲續用「侵略」字眼批評他們，他會打開歐洲之門，放行360萬的難民進入歐洲。

事實上，土耳其支持敘利亞叛軍，對抗美國支持的庫德族民兵團體人民保衛軍（YPG）。長期以來，土耳其政府都反對美國力挺人民保衛軍對抗極端組織伊斯蘭國（IS），認為人民保衛軍是境內庫德族叛亂「恐怖分子」的分支。

ET快訊
29歲孝子外送宵夜搏命賺　遭撞飛血流一地慘死！父奔殯儀館慟「
說好生日送iPhone11！他蘋果盒子內藏「金莎+5000現
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台女長灘島「一線天比基尼」正面照曝光！　網肉搜證實：我朋友還被警叫去

快訊／土耳其防長：「342名恐怖分子」被軍隊擊斃　1士兵陣亡

哈吉貝颱風強襲！東京迪士尼、大阪環球影城12日停業

握手超過3秒「引爆焦慮症」！笑容也消失...政治人物用來秀權力

漢德克獲文學獎惹爭議　阿爾巴尼亞總理：諾貝爾獎令人作噁

伊朗油輪在紅海遭2枚火箭攻擊　國際油價跳漲2.07%

沙國允許女性從軍擔任職務　可獨自旅遊訂飯店

否認電話中「被川普勒索」　烏克蘭總統：沒興趣干預美國大選

凍到最低點！日天皇德仁即位儀式　青瓦台：文在寅不出席

泰國發現白堊紀最大「鯊齒龍」　吃獵物肉一片片的咬

虎科大2女遭砂石車拖行30m輾斃 父認屍癱軟：說不定不是我女兒...

手推車逆襲！機車阿伯「90度大轉」　秒加速飛騎進海...安檢人員跳海救人

「自小被害慘」不用手機的獨行俠　10年無家用電話...想找他靠運氣

見怪男路邊尿尿！婦人倒車避開　他抓狂攻擊「猛敲窗+扳後視鏡」

清秀妹「東區街頭脫褲」蹲地直接拉　起身多一顆...網噁吐：廁所很難找？

國慶演說蔡英文講6次「中華民國」　不分藍綠！提主權連馬英九也拍手

韓演說「中華民國了不起的國家」　下一秒巨幅國旗背板突然崩落...

大陸民主化兩岸才能和平發展！　韓國瑜穿國旗衣戰力+9：拿槍捍衛主權

厚臉皮薩摩耶「懶躺前院不回家」 媽拚命抱不動...網笑：牠要肉肉啦

被爆虐狗！警犬訓練所「鞭打、猛踹」　死了就地掩埋...同伴含淚抖縮狗籠

台女長灘島「一線天比基尼」正面照曝光！　網肉搜證實：我朋友還被警叫去

快訊／土耳其防長：「342名恐怖分子」被軍隊擊斃　1士兵陣亡

哈吉貝颱風強襲！東京迪士尼、大阪環球影城12日停業

握手超過3秒「引爆焦慮症」！笑容也消失...政治人物用來秀權力

漢德克獲文學獎惹爭議　阿爾巴尼亞總理：諾貝爾獎令人作噁

伊朗油輪在紅海遭2枚火箭攻擊　國際油價跳漲2.07%

沙國允許女性從軍擔任職務　可獨自旅遊訂飯店

否認電話中「被川普勒索」　烏克蘭總統：沒興趣干預美國大選

凍到最低點！日天皇德仁即位儀式　青瓦台：文在寅不出席

泰國發現白堊紀最大「鯊齒龍」　吃獵物肉一片片的咬

新北螃蟹季開動胖卡車到「富基魚市」　體驗萬里蟹新吃法

亞錦賽／劉致榮練打「左右開轟」　學長：洪總快來看　

今天妳要嫁給我　桃園市民聯合婚禮88對新人經營幸福

《聲林2》盧子杰演出失誤　合唱導師魏如萱暖心喊話

認為單身更好而「拒絕愛情」的3星座！射手愛自由、最討厭被管

評國慶演說　學者：蔡英文選舉到了才提中華民國

「世界末日」中文嘛ㄟ通！DJ LOVE替成員翻譯　3000人唱歌慶生

台南新市傳工廠火警　倉庫內有易燃物全力防堵火勢擴大

秋遊北海岸！友善筊白筍收成　體驗田園生態好風光

蔡依林「塗藍口紅+粉色頭髮」　演唱會超狂新造型曝光！

國際熱門新聞

台女遊長灘島「比基尼太露」被罰

哈吉貝恐登陸！日本停駛停飛、超市關閉

合照比OK手勢　環球影城員工開除

烏干達通過「同性戀死刑法案」　當地LGBT崩潰求救

女嬰泡進67°C熱水　皮膚融化慘死

南方四賤客新片直接髒話嗆中國

CNN主持人問哈登「中國最敏感問題」　秒遭制止

土耳其威脅　放行360萬難民入歐

他發現啤酒消失　調監視器驚見「水電工勾金髮妹」進自家激戰

OL抱怨工作12年月領4萬遭狠嗆

屁孩哥搬化糞池蓋玩捉迷藏　5歲妹跌進「被屎滅頂溺死」

優秀醫師怕賺不夠　騙妻外出「跑去跳橋尋短」

下架全港抗爭地圖！庫克：已違法

父親眼目睹熟女從「4m高遊樂船噴出」擊中兒爆血

更多熱門

相關新聞

主播媽報導戰爭新聞　萌娃亂入討奶喝

美國NBC新聞台的主播考特妮（Courtney Kube）在9日播報直播新聞時，她4歲的兒子雷恩（Ryan）突然跑進畫面中找媽媽撒嬌，影片一出來也萌翻網友，而當兒子亂入當下時，考特妮也表現鎮定，立即請導播切換畫面，展現了專業的一面。

土耳其威脅　放行360萬難民入歐

土耳其出兵敘利亞　IS囚犯趁亂逃獄

土耳其出兵庫德族　衛報：艾爾段最大挑戰

土耳其空襲敘利亞8死　川普撇清

關鍵字：

敘利亞庫德土耳其空襲和平之泉

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

台女遊長灘島「比基尼太露」被罰

清秀妹東區脫褲！起身腳下多一顆噁吐網

「1500元枕套變金鍊」她一取貨慘哭

連千毅70萬勞力士「鑑定結果」出爐

虎科閨蜜遭砂石車輾碎　另一角度畫面曝

撞擊畫面曝光　熊貓外送員遭貨車猛撞身亡

清晨叫熊貓！她多訂1碗　外送員暖哭

連假高乘載！他放大絕蒙混　結局QQ網笑炸

孫生和女粉互動…突被男子衝上台揍

虎科大2女遭砂石車輾斃　父見碎屍哭癱

高加索做錯事被鍊！委屈塞爸懷裡

編劇為何賜死《天空之城》慧娜？

20歲女大生中邪！母淚「女兒每晚被硬上」同學吐實情

酷炫餐廳伸手　網抓包疑摸瑀熙腿

高材生剝皮肢解流浪狗！自曝影片：燉肉太香

更多

最夯影音

更多
虎科大2女遭砂石車拖行30m輾斃 父認屍癱軟：說不定不是我女兒...

虎科大2女遭砂石車拖行30m輾斃 父認屍癱軟：說不定不是我女兒...
手推車逆襲！機車阿伯「90度大轉」　秒加速飛騎進海...安檢人員跳海救人

手推車逆襲！機車阿伯「90度大轉」　秒加速飛騎進海...安檢人員跳海救人

「自小被害慘」不用手機的獨行俠　10年無家用電話...想找他靠運氣

「自小被害慘」不用手機的獨行俠　10年無家用電話...想找他靠運氣

見怪男路邊尿尿！婦人倒車避開　他抓狂攻擊「猛敲窗+扳後視鏡」

見怪男路邊尿尿！婦人倒車避開　他抓狂攻擊「猛敲窗+扳後視鏡」

清秀妹「東區街頭脫褲」蹲地直接拉　起身多一顆...網噁吐：廁所很難找？

清秀妹「東區街頭脫褲」蹲地直接拉　起身多一顆...網噁吐：廁所很難找？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面