快訊／土耳其防長：「342名恐怖分子」被軍隊擊斃　1士兵陣亡

▲土耳其對敘利亞發起名為「和平之春」（Operation Peace Spring）的軍事行動。（圖／路透）

記者曾羿翔／綜合報導



土耳其國防部11日發布最新聲明表示，「和平之泉」行動到目前，有342名庫德武裝分子被擊斃，有1名土耳其士兵遭到殺害，另有3名士兵受傷，但聲明中未進一步說明細節。軍事行動目前已經進入第3天，敘利亞成千上萬的居民被迫逃離家園。

綜合外媒報導，土耳其9日開始發動空襲，敘利亞至少有9名平民死亡，有高達6萬4000人被迫逃離家園，庫德武裝組織則以砲彈回擊，造成土耳其有6人死亡，其中還包括一名僅9個月大的嬰兒。

土耳其軍隊在敘利亞北部，發起針對庫德武裝與極端組織的軍事行動，對外號稱目的是消滅「恐怖分子」，目前行動已經進入第3天，當局不斷地更新擊斃的數量。美國國務院官員表示，一旦土耳其在敘利亞開始針對平民，或有任何非人道與不恰當的舉動，美國將會懲罰土耳其。

土耳其的「和平之泉」行動也引來歐盟的譴責，總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）10日對此表示，若歐洲續用「侵略」字眼批評他們，他會打開歐洲之門，放行360萬的難民進入歐洲。



事實上，土耳其支持敘利亞叛軍，對抗美國支持的庫德族民兵團體人民保衛軍（YPG）。長期以來，土耳其政府都反對美國力挺人民保衛軍對抗極端組織伊斯蘭國（IS），認為人民保衛軍是境內庫德族叛亂「恐怖分子」的分支。