為國為民齊努力　林燕祝：我們的努力要讓更多人知道

▲台南市韓友會的挑大師代表送上一禎「喚藍一新穿雲箭圖」，預祝林燕祝議員可以高票當選。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市韓友會10月11日舉辦成立大會暨庶民總統宴，台南市第四選區立委參選人林燕祝，偕同第六選區洪秀柱、第一選區蔡育輝、第五選區蔡淑惠，加上盧崑福、林美燕、許至椿市議員、大台南婦女會黃秀霜理事長以及許多台南在地政要，加上出席支持者眾多，讓現場顯得熱鬧非凡。

林燕祝議員指出，我們的韓國瑜市長與各地國民黨籍首長與民意代表，都是為了我們中華民國台灣這塊土地與國旗在努力付出，希望大家可以為韓國瑜及各參選選人多多來宣傳，讓她們可以前進國會來為大家發聲，她們絕不會讓大家的汗水白流。

最後，林燕祝議員也提到洪秀柱前主席南下參選後，被對手批評她不會說台灣話與不熟台南事，但是這段時間下來我們都看到事實並不是這回事，柱柱姊表現出來的親民作風，已經讓各個選民都很明顯感受到了。

所以林燕祝表示，無論是柱柱姊、蔡育輝或是蔡淑惠議員，大家都要來努力拉票，讓我們可以進入立法院，讓我們國會可以「喚藍一新」。最後，由台南市韓友會的挑大師代表送上一禎「喚藍一新穿雲箭圖」，預祝林燕祝議員可以高票當選。