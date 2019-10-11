台南歸仁區區里問政會　洪秀柱：認真經營地方我來了！

▲台南市立委參選人洪秀柱，舉辦台南歸仁區區里問政會，說明這次到台南艱困選區參選，希望能為國民黨開疆闢土、提振士氣，希望能翻轉台南。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市立委參選人洪秀柱，10月11日下午舉辦台南歸仁仁壽宮區區里問政會，洪秀柱向鄉親報告，過去國民黨確實有很多缺點，也許是地方經營不夠認真、也許是不夠重視地方的意見、更也許是沒有用心投入選舉！但今天她，洪秀柱來了！

洪秀柱說，她過去8屆立委的經歷、擔任過立法院副院長、也擔任過國民黨黨主席、更是參與過總統大選！這次到台南艱困選區參選，希望能為國民黨開疆闢土、提振士氣！也希望能翻轉台南，在這一片綠到出汁的環境中，為國民黨搶下關鍵席次，讓台南的民主監督機制能更加安全。

但洪秀柱也提醒大家，助理在幫她跟一位婆婆拜票時，婆婆說：「我不要洪秀柱，我要支持小辣椒！」，所以大家不要柱柱姐、小辣椒喊習慣了，結果投票當天選票攤開，找不到柱柱姐還是小辣椒！要記得小辣椒就是洪秀柱！

洪秀柱也向大家保證，她選上立委後，除了在國會問政，地方該關心的、該走動的，絕對不會少！還會是各位鄉親的好鄰居，而且還有地方許多好友民代的幫忙，服務只會加倍，一分不減！

現場還有許多民代到場相挺，除了李全教前議長、陳素鸞里長外，新竹市林耕仁、陳治雄、蕭志潔、鐘淑英，及南投縣游顥五位議員，也都特別南下來為洪秀柱加油打氣。

林耕仁代表致詞時表示，中華民國快被民進黨賣光了，經濟提昇不了、能源問題無法改善、民生內政國防等，更是無一可取，國民黨一定要團結，重返執政，才能撥亂反正，為人民帶來好日子。林耕仁也說，柱柱姐是非常值得敬重的政治人物，她的勇氣、氣度、高度及專業，絕對是最好的人選，所以我們才用行動來支持，也希望大家一起幫忙，送柱柱姐進立法院！

而歸仁區楊武財主委，更是表達國民黨在地方經常面臨資源不足，很多地方建設都被卡住，甚至黨籍參選人都是跟整個綠色執政的資源在選，很辛苦也很難推動地方成長。不過這次柱姐親征，倒是把對手嚇到不行，終於再也不是讓綠色西瓜躺著選，現在除了選顏色外，還可以選好的優質的立委了。拜託我們一起拉票，讓柱姐洪秀柱來為大家服務！

另外，李全教前議長更是火力相挺，除了幫洪秀柱全力在南關線輔選拉票外，更承諾洪秀柱當選，將全力協助地方服務，並聯合所有理念相同的議員，成立數個聯合服務處，讓台南的支持者不再孤單，李全教前議長的承諾讓鄉親們更有信心力挺。

洪秀柱也與仁壽宮四周的鄉親一一握手懇託，人家都說台南綠到不行，但洪秀柱說她感受到了強烈的熱情與歡迎，她相信這次的選舉，絕對能揮別以往用顏色投票的行為，讓民眾真正用選賢與能的角度，實踐民主最可貴的價值。