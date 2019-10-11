船長千浬外中風！海巡啟動海空救援　海象惡劣行李一度掃落海

▲▼海巡署獲報後派遣南投艦以最大安全速度趕赴救援。（圖／海巡署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

我國籍「華○707」號漁船6日行經鵝鑾鼻東南方1125浬處時，船長疑似中風，經專業醫師評估須立即就醫。海巡署獲報後，派遣南投艦以最大安全速度趕赴救援。由於漁船遠在千浬之外，南投艦海上馳騁4日航行超過千浬，總算成功將船長接駁並後送至吊掛點，交由國防部派遣的黑鷹直昇機進行吊掛送醫。





海巡署艦隊分署東部地區機動海巡隊6日上午10時41分接獲勤指中心通報，我國籍漁船「華○707」號（以下簡稱「華」船）船長於鵝鑾鼻東南方1125浬處，疑似中風，隨即派遣南投艦趕往與漁船會合。

▲南投艦將漁船船長接駁上艦後，立即航往指定海域與黒鷹直升機會合，進行吊掛作業。

由於航程超過千浬，審酌病患須盡速就醫，必須精算油料以最大安全速度前往。南投艦8日16時08分與漁船於鵝鑾鼻東南方562浬處會合，並將船長接駁至艦上。

據悉，當時海象惡劣，南投艦仍立即航往指定海域進行吊掛作業，10日10時56分於距鵝鑾鼻東南方91浬處與黑鷹直升機會合，在吊掛過程中因風浪相當大，造成船長隨身行李一度被強風吹落海面，幸經海巡同仁打撈上艦，並將行李透過台東海巡隊轉交於家屬。



艦隊分署東部地區機動海巡隊表示，民眾於海上遭遇危難，請盡速撥打海巡「118」免付費報案電話或透過SSB無線電與各地區漁業廣播電台通報，艦隊分署將立即派艦艇前往救援。