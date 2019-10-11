　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

羅馬機場地上寫「台灣」　台男享特權瞬間嗨炸：全球僅8國有

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼羅馬機場「見台灣」 台男享特權嗨翻。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲羅馬機場地上寫「台灣」，台男享特權瞬間嗨炸：「全球僅8國有。」（圖／翻攝自爆廢公社）

記者趙蔡州／綜合報導

每次在旅遊旺季出國旅行，出入境可能都要排上很長的隊伍，但有一名網友在臉書分享親身經歷，原來他日前到義大利羅馬機場入境時，看見機場地上寫著「Taiwan（台灣）」等字樣，了解後才知道是義大利給台灣人的「特殊權利」，全世界僅8國人民享有此待遇，讓他直呼「台灣的榮譽與驕傲！」

原PO在臉書社團「爆廢公社」表示，自己在羅馬機場發現歐盟海關有新措施，當時等待人工通關的橘線人滿為患，「拿台灣護照走黑線，3分鐘不到就快速通關」、而且在全球200多個國家中，只有只有美國，加拿大，南韓，澳洲，日本，纽西蘭，以色列與台灣等8國享有此權利。

文章分享後立刻引發網友熱烈討論，有人說，「在國外看到taiwan真的很感動」、「我是台灣人，我驕傲」、「該找時間去義大利了」、「比起掉了邦交國，這個更有效」、「珍惜歐盟對台灣人民的信任與認同」、「有出過國的，尤其到免簽國家就會很有感，台灣護照真的好用。」

▲▼羅馬機場自動通關出入境。（圖／華航提供）

▲羅馬機場「自動查驗通關系統」出入境動線。（圖／華航提供）

據悉，我國駐義代表處7月時表示，義大利自6月14日開放台灣14歲以上，持有效晶片護照在入境、出境義大利羅馬達文西國際機場，還有米蘭、威尼斯、特雷維索、波隆納及西部薩丁尼亞島的歐比亞等處機場時，可使用「自動查驗通關系統」（E-gates），快速進出義大利國境節省時間。

根據駐義處臉書消息，民眾拿著中華民國（台灣）晶片護照到義大利，入出境機場只需要短短3分鐘，而且義大利目前僅開放美國、加拿大、澳洲、紐西蘭、日本、南韓、以色列及台灣等，8個非歐盟國家的旅客享有使用「自動查驗通關系統」待遇。

ET快訊
29歲孝子外送宵夜搏命賺　遭撞飛血流一地慘死！父奔殯儀館慟「
說好生日送iPhone11！他蘋果盒子內藏「金莎+5000現
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

羅馬機場地上寫「台灣」　台男享特權瞬間嗨炸：全球僅8國有

多多進化了！Yakult推超狂新品「舒壓、助眠」　含1000億活性乳酸菌

虎科大2女遭砂石車拖行30m輾斃 父認屍癱軟：說不定不是我女兒...

手推車逆襲！機車阿伯「90度大轉」　秒加速飛騎進海...安檢人員跳海救人

「自小被害慘」不用手機的獨行俠　10年無家用電話...想找他靠運氣

見怪男路邊尿尿！婦人倒車避開　他抓狂攻擊「猛敲窗+扳後視鏡」

清秀妹「東區街頭脫褲」蹲地直接拉　起身多一顆...網噁吐：廁所很難找？

國慶演說蔡英文講6次「中華民國」　不分藍綠！提主權連馬英九也拍手

韓演說「中華民國了不起的國家」　下一秒巨幅國旗背板突然崩落...

大陸民主化兩岸才能和平發展！　韓國瑜穿國旗衣戰力+9：拿槍捍衛主權

厚臉皮薩摩耶「懶躺前院不回家」 媽拚命抱不動...網笑：牠要肉肉啦

被爆虐狗！警犬訓練所「鞭打、猛踹」　死了就地掩埋...同伴含淚抖縮狗籠

羅馬機場地上寫「台灣」　台男享特權瞬間嗨炸：全球僅8國有

多多進化了！Yakult推超狂新品「舒壓、助眠」　含1000億活性乳酸菌

新北螃蟹季開動胖卡車到「富基魚市」　體驗萬里蟹新吃法

亞錦賽／劉致榮練打「左右開轟」　學長：洪總快來看　

今天妳要嫁給我　桃園市民聯合婚禮88對新人經營幸福

《聲林2》盧子杰演出失誤　合唱導師魏如萱暖心喊話

認為單身更好而「拒絕愛情」的3星座！射手愛自由、最討厭被管

評國慶演說　學者：蔡英文選舉到了才提中華民國

「世界末日」中文嘛ㄟ通！DJ LOVE替成員翻譯　3000人唱歌慶生

台南新市傳工廠火警　倉庫內有易燃物全力防堵火勢擴大

秋遊北海岸！友善筊白筍收成　體驗田園生態好風光

蔡依林「塗藍口紅+粉色頭髮」　演唱會超狂新造型曝光！

新奇熱門新聞

Yakult推超狂新品　含1000億活性乳酸菌

羅馬機場貼台灣　台男享特權嗨炸

長知識！父母在敦倫　原來是指…

惡劣！韓AV引用黑科技　周子瑜被合成下海

美國公路強搭便車的「黑瞳少年」

【影】再生能力特強的「陰莖魚」

家庭主婦靠「抽獎」年賺288萬元...她曝關鍵秘訣

約「豪乳清純正妹」喝咖啡！他見航空母艦嚇歪...

大眾運輸神器！穿隱形椅想坐就坐

濟州島無人咖啡廳　客人隨意給錢

醫生推3招變大雕　免手術再次偉大

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

溪頭飯店驚見紅衣女　翹腳坐藏衣櫃

影／不用開瓶器開酒瓶的6種方法

更多熱門

相關新聞

本土社團籲正名台灣非中華民國

本土社團台灣社11日召開記者會，社長張葉森表示，近來國際社會陸續對台灣表達善意相當明顯，希望台灣可以把握機會，建構台灣成為正常的國家。張葉森說，希望台灣人民能夠在2020年的選舉選出一個高EQ及IQ的總統人選，真正領導台灣向前走，國會也可以更加健全地督促政府、壯大台灣。

她曬「韓國玩4天8000」…屌打台住宿

洪秀柱：下一次台灣前面沒有中華民國！

台灣登上時代廣場大螢幕！紐約僑胞賀國慶

連假高乘載！他放大絕蒙混　結局QQ網笑炸

關鍵字：

義大利羅馬機場通觀台灣Taiwan

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

台女遊長灘島「比基尼太露」被罰

清秀妹東區脫褲！起身腳下多一顆噁吐網

「1500元枕套變金鍊」她一取貨慘哭

連千毅70萬勞力士「鑑定結果」出爐

虎科閨蜜遭砂石車輾碎　另一角度畫面曝

撞擊畫面曝光　熊貓外送員遭貨車猛撞身亡

清晨叫熊貓！她多訂1碗　外送員暖哭

連假高乘載！他放大絕蒙混　結局QQ網笑炸

孫生和女粉互動…突被男子衝上台揍

虎科大2女遭砂石車輾斃　父見碎屍哭癱

高加索做錯事被鍊！委屈塞爸懷裡

編劇為何賜死《天空之城》慧娜？

20歲女大生中邪！母淚「女兒每晚被硬上」同學吐實情

酷炫餐廳伸手　網抓包疑摸瑀熙腿

高材生剝皮肢解流浪狗！自曝影片：燉肉太香

更多

最夯影音

更多
虎科大2女遭砂石車拖行30m輾斃 父認屍癱軟：說不定不是我女兒...

虎科大2女遭砂石車拖行30m輾斃 父認屍癱軟：說不定不是我女兒...
手推車逆襲！機車阿伯「90度大轉」　秒加速飛騎進海...安檢人員跳海救人

手推車逆襲！機車阿伯「90度大轉」　秒加速飛騎進海...安檢人員跳海救人

「自小被害慘」不用手機的獨行俠　10年無家用電話...想找他靠運氣

「自小被害慘」不用手機的獨行俠　10年無家用電話...想找他靠運氣

見怪男路邊尿尿！婦人倒車避開　他抓狂攻擊「猛敲窗+扳後視鏡」

見怪男路邊尿尿！婦人倒車避開　他抓狂攻擊「猛敲窗+扳後視鏡」

清秀妹「東區街頭脫褲」蹲地直接拉　起身多一顆...網噁吐：廁所很難找？

清秀妹「東區街頭脫褲」蹲地直接拉　起身多一顆...網噁吐：廁所很難找？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面