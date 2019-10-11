▲羅馬機場地上寫「台灣」，台男享特權瞬間嗨炸：「全球僅8國有。」（圖／翻攝自爆廢公社）

記者趙蔡州／綜合報導

每次在旅遊旺季出國旅行，出入境可能都要排上很長的隊伍，但有一名網友在臉書分享親身經歷，原來他日前到義大利羅馬機場入境時，看見機場地上寫著「Taiwan（台灣）」等字樣，了解後才知道是義大利給台灣人的「特殊權利」，全世界僅8國人民享有此待遇，讓他直呼「台灣的榮譽與驕傲！」

原PO在臉書社團「爆廢公社」表示，自己在羅馬機場發現歐盟海關有新措施，當時等待人工通關的橘線人滿為患，「拿台灣護照走黑線，3分鐘不到就快速通關」、而且在全球200多個國家中，只有只有美國，加拿大，南韓，澳洲，日本，纽西蘭，以色列與台灣等8國享有此權利。

文章分享後立刻引發網友熱烈討論，有人說，「在國外看到taiwan真的很感動」、「我是台灣人，我驕傲」、「該找時間去義大利了」、「比起掉了邦交國，這個更有效」、「珍惜歐盟對台灣人民的信任與認同」、「有出過國的，尤其到免簽國家就會很有感，台灣護照真的好用。」

▲羅馬機場「自動查驗通關系統」出入境動線。（圖／華航提供）

據悉，我國駐義代表處7月時表示，義大利自6月14日開放台灣14歲以上，持有效晶片護照在入境、出境義大利羅馬達文西國際機場，還有米蘭、威尼斯、特雷維索、波隆納及西部薩丁尼亞島的歐比亞等處機場時，可使用「自動查驗通關系統」（E-gates），快速進出義大利國境節省時間。

根據駐義處臉書消息，民眾拿著中華民國（台灣）晶片護照到義大利，入出境機場只需要短短3分鐘，而且義大利目前僅開放美國、加拿大、澳洲、紐西蘭、日本、南韓、以色列及台灣等，8個非歐盟國家的旅客享有使用「自動查驗通關系統」待遇。