握手超過3秒「引爆焦慮症」！笑容也消失...政治人物用來秀權力

▲英國有研究指出，握手超過3秒會讓焦慮感增加，圖為高雄市長韓國瑜（右）與郭台銘握手。（圖／記者林敬旻攝）

記者曾羿翔／綜合報導



「握手」經常出現在人們的社交行為當中，許多政治人物也會在媒體鏡頭前相互握手，不過英國就有研究指出，握手時間如果超過3秒鐘，可能會引發「焦慮症」。負責該研究的心理學博士更表示，政治人物間的「握手行為」是一種權力的彰顯。

綜合外媒報導，握手實驗由英國的鄧迪大學（University of Dundee）所執行，受測者先接受了職業背景的採訪後，然後被介紹給研究人員，接著以正常（少於3秒）、延長（超過3秒）或根本不握手的方式出現。

研究小組發現，握手超過3秒的受測者不但互動樂趣減少了，笑容也減少，甚至連焦慮感也增加；握手少於3秒的受測者雖然笑容也減少，但他們的感覺確實較自在。

▲習近平（右）在G20峰會上，與日本首相安倍晉三握手致意。（圖／路透）

負責該項研究的心理學博士納吉（Emese Nagy）表示，握手是一種特別重要的問候，對我們在關係的建立上會產生深遠的影響，雖然握手時間較長，表面上看起來是溫暖的手勢，但握手完畢後，也會對接收者的行為產生負面影響。

納吉還說，政治人物特別熱衷於「長時間握手」，除了用來表達溫暖，也可作為一種展示權威的手段。據了解，會有這項握手實驗的動機，是因為美國總統川普與他國領導人的互動幾乎都是長時間握手，有時甚至長達13秒，進而引起肢體語言專家的注意。