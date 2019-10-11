把握連假最後2天出去玩！　氣象局曝下周一「北東轉雨再降溫」

▲快變天了，快把握假期出遊。（ETtoday資料圖）

記者胡順惠／台北報導

今（11）日各地都是晴到多雲的好天氣，只有午後在屏東地區及南部山區有局部陣雨，日夜溫差較大。中央氣象局預報員李孟軒表示，12日的天氣跟今日差不多，各地白天高溫都有30度以上，清晨低溫約21至24度，日夜溫差可達10度左右，到下周一（14）日天氣才會出現變化，受東北風增強影響，北部、東北部轉為局部降雨，高溫略降介於26至28度。

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▲國慶連假北中南東天氣穩定。（圖／中央氣象局，下同）

李孟軒表示，國慶連假各地都以多雲到晴的天氣型態為主，僅花東、恆春半島有零星陣雨，南高屏地區清晨也有零星降雨，中部山區及南部地區則要注意午後雷陣雨，降雨會較今日多一些。至於何時開始變天，他說，14日開始受到東北風增強影響，迎風面的北部、東半部轉為局部降雨，白天高溫也會略降一些，約莫介於26至28度之間。

▲中颱哈吉貝路徑預測圖。

據氣象局最新資料顯示，第19號中度颱風「哈吉貝」（國際命名 HAGIBIS），中心位置位於北緯 28.80 度、東經 137.50 度，以每小時20公里速度，向北進行，颱風中心氣壓 935 百帕，近中心最大風速每秒 48 公尺，瞬間之最大陣風每秒 58 公尺，七級風半徑 300 公里，十級風半徑 100 公里。

中颱「哈吉貝」正步步緊逼日本關東一代。李孟軒說，颱風預計將於12日晚間登陸東京附近，主要影響在關東一代，登陸後移動速度會再加快，周日上午就能遠離，雖然對台灣沒有直接影響，不過明、後（12日、13日）兩天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率，要特別注意。

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