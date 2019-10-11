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虎科大2女遭輾碎！警追出最新「關鍵白車」倒車　25歲砂石車司機一見母淚崩

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記者董美琪／綜合報導

虎科大2名剛畢業的魏姓、張姓女大生10日相約一同到台南旅遊，2女雙載疑似騎車到車站途中，行經虎尾158縣道時，為閃避小貨車自摔，立刻遭後方砂石車輾成碎屍喪命。11日意外現場「新角度」監視器畫面曝光，原來還有一台白車疑似是造成這一連串不幸的開始，警方隨即傳白車駕駛到案，引起網友熱議。另外，女大生慘死後竟然有網友指目睹肇事司機曾搭訕，也已證實是假消息。

警方勘驗監視器畫面發現，白車27歲葉姓駕駛買完飲料，從超商門口倒車出來要開往嘉義，而藍色小貨車34歲鄭姓司機見狀減速，造成雙載2女失控擦撞車斗。魏姓（23歲）、張姓（22歲）2女摔車後，遭砂石車25歲廖姓司機輾斃。

白車葉男11日以報案人身分，到虎尾警分局協助釐清，並提供當時行車紀錄器畫面表示，不知道旁邊車禍與自己有關，訊後被依關係人移送偵辦。

另外藍色小貨車駕駛減速讓白車，造成2女擦撞車斗，一開始案發後不見蹤影，被警方通知到案後，表示自己見白車倒車要開出來所以減速，不知機車擦撞到自己車斗，也沒有緊急煞車，訊後被以「肇事逃逸」罪嫌移送雲林地檢署偵辦。

▲▼雲林虎尾2死車禍，閨蜜捲入砂石車輪下成碎屍。（圖／記者傅誠翻攝）

▲▼雲林虎尾2死車禍，閨蜜捲入砂石車輪下成碎屍。（圖／記者傅誠翻攝，下同）

▲▼雲林虎尾2死車禍，閨蜜捲入砂石車輪下成碎屍。（圖／記者傅誠翻攝）

至於來不及反應、輾斃2女的25歲廖姓砂石車司機，酒測值為0，事發後被帶回虎尾警分局偵訊，年紀輕輕的他似乎嚇壞，一看到媽媽趕來，忍不住抽噎哭泣，最後被依過失致死移送偵辦。雲林地檢署檢察官已於11日下午複訊3名駕駛，釐清肇責。

不過車禍當下，卻有自稱是目擊者的網友貼文，指車禍前在對向車道看到小貨車司機半路曾搖下車窗，對2名女生搭訕，這位網友言之鑿鑿地說自己沒行車記錄器，但目睹搭訕經過，還強調早知道就過去阻止。不過這篇文章也已被警方打臉，並呼籲網友切勿任意散布不實消息混淆辦案，網友也已將貼文下架。

▲▼雲林虎尾砂石車撞死雙在騎士，死者爸到場認屍痛哭。（圖／記者傅誠攝）

這場死亡意外造成許多家庭破碎，也引發網友高度關注「機車是在決定內切時才做加速，但是切的角度不佳，擦碰到藍車導致了後面的摔車意外」、「安全距離很重要」、「說再多，也喚不回逝去的兩條寶貴生命～唉！」、「機車為後車，沒保持距離，也有過失」、「其實很難論定，交給專業的評估，年輕的生命走了大家真的難過。應該加強宣導，後機車，未保持車距，習慣停下來會比較好」。

▲▼虎尾雙載機車遭砂石車輾斃。（圖／記者傅誠攝）

還有人說，「很多時候要閃路邊停車出來的車，被迫往左騎很容易發生這樣的意外！」、「機車也是在閃白車又遇到藍小貨減速才摔在內線的」、「明明就是閃了白車跟放慢的貨車，沒料到貨車居然又踩煞車才擦撞的」、「砂石車最無辜」、「最無辜的是砂石車司機，因為前面狀況的突然，大車要臨時煞車不是一般人想像的那麼容易」。

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▲▼虎尾騎士閃車倒地遭輾雙亡。（圖／記者傅誠翻攝）

▲▼虎尾雙載機車遭砂石車輾斃。（圖／記者傅誠攝）

▲▼虎尾雙載機車遭砂石車輾斃。（圖／記者傅誠攝）

▼虎科大閨蜜雙載出遊摔車遭砂石車輾斃，家屬哭癱。（圖／翻攝自臉書）

▲▼載閨蜜出遊...虎科大2女遭砂石車輾斃！父求掀白布「見女兒碎屍」哭癱。（圖／翻攝自臉書）

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