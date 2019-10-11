台女長灘島「一線天比基尼」正面照曝光！　網肉搜證實：我朋友還被警叫去

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台女「長灘島一條線」正面照曝光瘋肉搜！　網證實：我朋友還被警叫去

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記者董美琪／綜合報導

來到沙灘大家都會穿比基尼，不過一位20歲台灣女子卻因在長灘島穿「一線天」比基尼，一炮而紅，引起當地民眾斜眼關注，最後被菲警開罰。正面甜笑照片在各個菲律賓網友臉書瘋傳，甚至登上菲律賓網路媒體及PTT，引起各國網友轉貼熱議，「不信她在台灣也這樣穿」、「都露出來了」，此外「長灘島一條線」11日晚間更成為Google關鍵字。

綜合媒體報導，一名20幾歲台灣長髮女子與男伴去長灘島白色海灘（White Beach）玩，連幾天都被當地人撞見她穿多套「一線天比基尼」只用不到巴掌大的布，遮住3點，但還是遮不住下體，引起當地民眾斜眼注視，通報警方，本人正面照片更是在網上瘋傳，引起熱議。

根據《Inquirer.net》報導，馬來鎮警察局長貝隆（Maj. Jess Baylon）指出，「那實際上是一條繩子」，但女子向警方表示，自己在台灣都這樣穿，覺得很舒適。長灘島警方雖然找不到相關違法規定，不過還是被依禁止遊客拍攝和展示「淫穢」照片的規定，開罰2500比索（約新台幣1478元），且女子必須在11日出境前繳清。

▲▼台女遊菲律賓太暴露被捕。（圖／翻攝自臉書／Winston Rabe Pagaura）

▲台女遊菲律賓太暴露被捕。（圖／翻攝自臉書Winston Rabe Pagaura

當地網友在臉書上笑瘋傳認為很大膽，也覺得太露了。台灣PTT鄉民則是好奇本尊臉書帳號，更不客氣地說「下半身也太誇張」、「唬爛，就算在台灣也幾乎沒看過有幾個敢這樣穿」、「丁字褲穿反了」、「笑得真燦爛」、「在台灣也這麼穿真的嗎，有圖為證嗎？」

一名網友11日晚間更留言表示，朋友在長灘島從事旅遊行業，因為這件事被叫去警局開會，新聞還沒出現以前，已經看到長灘島的朋友在分享，第一天穿白色，第二天紅色都是同一個款式。

此外「長灘島一條線」11日晚間更成為Google關鍵字，網拍上只要搜「情趣泳衣」、「情趣內衣」也有類似款式。

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▲台女遊菲律賓太暴露被捕。（圖／翻攝自臉書／Winston Rabe Pagaura）

▲菲律賓長灘島。（圖／Ettoday資料照）

▲菲律賓長灘島。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

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