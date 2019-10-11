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大陸證監會丟重磅炸彈　發言人證實：明年1日起開放資本市場

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▲▼證監會發言人高莉。（圖／翻攝自大陸國務院）

▲證監會發言人高莉11日指出，2020年將陸續取消特定金融公司的外資持股比限制。（圖／翻攝自大陸國務院）

記者柯振中／綜合報導

大陸證監會發言人高莉11日表示，從2020年1月1日開始，將陸續取消期貨公司、基金管理公司及證券公司的外資持股比限制。高莉公布的具體取消時間表如下。

高莉指出，從2020年1月1日開始，將取消期貨公司的外資持股比限制，只要符合條件，外資持股的比例可至100％；2020年4月1日起取消基金管理公司外資股比限制，範圍為全國；2020年12月1日開始取消國內證券公司外資持股比限制。

高莉說明，證監會將繼續落實國家對外開放的部署，推動資本市場持續向外開放，繼續做好合資證券公司、基金管理公司的設立、變更實際控制人等審核工作。

根據早前消息，大陸國務院總理李克強7月早就透露，將進一步深化金融業、現代服務業的開放，陸續取消證券、基金管理、期貨等金融領域公司的外資持股比限制。

李克強當時說明，除了金融業開放以外，還會深化製造業開放，讓汽車領域行業放寬外資持股比限制，鼓勵外資投資電子資訊、醫藥、新材料等先進製造領域。

據了解，中國的金融、資本市場開放與否，一直是美國關注的主要議題，這次證監會的消息釋出，又被外界認為是政府當局釋放善意的訊號。

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