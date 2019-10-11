老公6年不激戰...「提槍就軟掉」！人妻崩潰求救　網驚揭暗黑真相

▲人妻上網抱怨，自己和老公已6年無性生活。（圖／CFP，為示意圖。）

記者曾羿翔／綜合報導



健康的性生活可說是夫妻間感情維持的重要一環，但有位人妻就上網求助，她與先生婚後育有1子，這6年來「一直過著無性生活」，先生從不曾對她有過需求，6年來也只一起洗過1次澡，連接吻都沒有，「忍了6年真的已經不知道如何走下去？」沒想到，網友卻認為事情一點都不單純。

該位人妻在臉書《靠北婚姻》發文表示，「每次總要等到我發脾氣，吵著要離婚，先生才會用手幫我，但也只是手在摸，眼睛都在看別的地方。」她還抱怨，每次想要做的時候，不是還沒做就軟掉，不然是不到3分鐘就繳械。

人妻最後還說，「我...真的不知道自己該如何走下去，想到自己已經再婚且又有小孩，我真的很努力想給孩子完整的家，所以一直熬到現在！但先生不肯面對現實，也沒積極改善，30幾歲的我無法想像自己還要度過幾個年頭...」

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在文末，人妻語重心長地說，「想到如果要再離婚，孩子沒有完整的家真的很可憐....」抱怨文一出，就有網友直接點破真相，「你確定他不是甲甲？？」、「直接開白問，是否是同志！」、「他一定是喜歡男生」、「所以小孩怎麼來的？」

不過也有網友提出實質建議，「是否考慮一下去看專科醫生？」、「打扮漂亮一點，可能老公就會在意了。」、「支持放生，下一個會更好！」

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