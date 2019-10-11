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好市多收費停車！她30mins超順結帳　讚爆「真實人潮」一次除淨巨雷

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▲▼好市多收費停車！她30mins超順結帳　讚爆「真實人潮」巨雷退卻　（圖／翻攝臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

▲好市多收費停車，真實人潮曝光！（圖／翻攝臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／劉維榛報導

10月起，好市多中和店實施「斷絕奧客新制」，停車1小時100元可抵消費，如今才執行近半個月，不少民眾非常有感，一名女網友也感嘆，「「沒想到平時只逛不買的人有那麼多！」

一名女網友在臉書公開社團《Costco好市多 商品經驗老實說》透露，自從中和店實施收費停車後，明明是下班時間6點多，「地下停車場還有200多車位，一樓也很快停好」，比起以前一位難求的狀況，形成強烈反差。

請繼續往下閱讀...

原PO進入賣場後，速速拿完壽司、葡萄、肉品跟麵包等，接著去櫃台結帳時，也有感直呼「沒想到平時只逛不買的人有那麼多，人也不多！」從照片可見，購物人潮明顯減少，讓原PO狂讚，「不到半小時就開心結帳！」

照片一曝光後，引發7千多名網友建議，希望別間店也能跟進停車收費制，「我鄰居在旁邊大樓上班，他們公司10幾部車都停在中和店，已經免費10年以上了…好爽」、「真的支持全台跟進，每次要去採買 逛車位都找超久的」、「使用者付費就打出原形，一堆占用的奧客」、「真的改善很多，消費者的環境有品質了」、「只有逛真的沒關係，不要在那邊捏水果就好」、「台中的需要跟進，平日就停滿滿，車都比人多了」。

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▲▼好市多收費停車！她30mins超順結帳　讚爆「真實人潮」巨雷退卻　（圖／翻攝臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼好市多收費停車！她30mins超順結帳　讚爆「真實人潮」巨雷退卻　（圖／翻攝臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

▲網友狂推收費制！（圖／翻攝臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

停車收費制，也讓真正的「巨雷」奧客秒退散，「那種來吹冷氣試吃的也少了」、「對中和店的恐懼，正逐漸減少中，看過超多奧客多到無法想像，沒想到一招就可以把他們擋在門外，太好了」、「太多試吃試喝不買的，影響內部動線」、「原來不消費占車位的佔有8成我看」、「我們家鄰居幾乎每天都去試吃吹冷氣！還很得意說她吃很飽！」、「搶著試吃的人也變很少，超棒，賣場安靜乾淨許多，感覺付會員費有享受到」。

至於以前到底有多少民眾自私停免錢？本站報導《今起1小時100元！中和好市多「好多車位」　網一看超有感：杜絕人性貪婪》，該店員工透露，每天「至少有120輛汽車是會在這裡過夜」，如今新制上路，成功趕走奧客外，也還給大家舒適的購物空間，一舉兩得。

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