周六國道別走9地雷路段！　高公局曝「省錢＆省時」攻略

▲用路人上國道前要先查好壅塞路段與時段，以免美好假期都被塞車浪費掉了。（資料圖／記者陳家豪攝）

記者胡順惠／台北報導

明（12）日就是國慶連假第三天，以北返車潮為主，西部國道將出現「9大地雷路段」，國5宜蘭到坪林路段，估從11時到24時都相當壅塞，恐塞13小時。高公局科長徐福聲提醒，用路人盡量利用周六上午時段北返，若不急於北返，也可在周日（收假日）5時至10時再北返，國道全面暫停收費，省時又省錢。

國慶假期即將進入尾聲，周六國道雙向預估交通量為115百萬車公里，其中北上交通量約63百萬車公里（平常日的1.5倍）、南下交通量則為52百萬車公里。徐福聲表示，周六下午西部將出現北返車潮，其中國5預估從11時就會湧入北返車潮，可能會塞至24時，其餘許多路段也都會塞車。

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周六國道將出現「9大地雷路段」，包含國1下午北返虎尾－埔鹽系統、南屯－台中系統、新竹系統－湖口；國3下午北返包含關西－三鶯、大山－香山、竹山－中興、霧峰系統－霧峰；國5下午北返包含宜蘭－坪林；國6下午西向則是舊正－霧峰系統。

徐福聲建議，用路人盡量利用周六的上午時段北返，或改其它替代道路，若沒有急著北返，則可以考慮第四天收假日再北返，凌晨5時至上午10時車流量較小，且國道全面暫停收費，不僅省時還能省錢。

▲▼國慶連假第3日，北上路段重點壅塞時段路段預測。（圖／高公局提供）

國道重點壅塞時段路段預測一覽表

10月12日（連假第3日）

國1：下午北向

14-22 時虎尾－埔鹽系統（4倍）

15-20 時南屯－台中系統（3倍）

14-20 時新竹系統－湖口（3倍）

國3：下午北向

16-20 時關西－三鶯（3倍）

16-20 時大山－香山（3倍）

16-20 時竹山－中興（5倍）

16-20 時霧峰系統－霧峰（3倍）

國5：下午北向

11-24時宜蘭－坪林（7倍）

國6：下午西向

16-19 時舊正－霧峰系統（3倍）

▲國慶連假收費措施懶人包。（圖／高公局提供）

●國慶連假國道疏運措施如下

一、收費措施：

(一)單一費率（即採長途折扣費率，無每日20公里優惠里程）：108年10月10日至10月13日。

(二) 路段差別費率：108年10月10日至10月13日，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。

(三) 暫停收費：108年10月10日至10月13日，每日0至5時國道全線暫停收費。



二、入口高乘載管制：

(一) 108年10月10日及11日7至12時，實施國5南港系統、石碇及坪林交流道之南向入口匝道高乘載管制。

(二) 108年10月12日及13日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

三、入口匝道封閉：

(一) 108年10月10日至11日0至24時，封閉國 1平鎮系統南向入口及埔鹽系統南向入口。

(二) 108年10月12日至13日0至24時，封閉國1虎尾及埔鹽系統北向入口及國3 竹南北向入口。



四、開放路肩：

現有開放路肩措施照常實施外，108年10月10日至10月13日，每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。

五、入口匝道儀控：

(一) 視高速公路主線交通狀況，採取較嚴格之匝道儀控管制。

(二) 針對10個重點路段實施精進式匝道儀控（國1南向楊梅至新竹、苗栗至豐原南下、彰化系統至埔鹽系統，北向台北至大華系統、西螺至埔鹽系統、三義至頭屋、彰化系統至后里北上；國3南向土城至大溪、快官至霧峰，北向後龍至西濱）。

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