雙十連假大怒神罷工！卡半空5分鐘　網羨慕坐很久：上面風景好

記者陳凱力／新竹報導

雙十連續假期是許多人計畫出遊的好時機，新竹關西六福村也在假期被民眾塞爆，不過11日有民眾上網爆料表示，園內的大怒神疑似故障，讓遊客卡在半空中。六福村最後利用人工操作方式讓遊客安全降落，機器也在15分鐘後恢復運轉，六福村也表示，是機器啟動安全機制導致暫停運轉，並非故障。

▲有網友上網爆料六福村大怒神疑似故障。（圖／翻攝爆料公社）

有民眾上網PO出大怒神卡在半空中的畫面，懷疑大怒神不堪連續假期「操爆、罷工」。不過，六福村表示，大怒神共有四面座椅，因著假日人多關係，所以一整天都是四面全開的狀態，下午接近4點鐘左右，其中一面座椅因顯示「有安全疑慮」所以無法自動降下，經由工作人員協助使用手動方式才完成下降，工程師檢查機具後，確認並無其他安全疑慮，大約15分鐘後，大怒神也恢復運轉。

六福村進一步表示，大怒神會停止運作的原因是因為機器中的安全機制啟動，而啟動安全機制原因很多，尤其新竹風大，所以當機具偵測到纜繩晃動幅度過大，為著安全上的考量，就會停止自動下降，需改成人工完成，這對遊客來說更是不可或缺的安全保障。

因著連續假期，入六福村遊玩的遊客非常多，截至中午為止，入園人數已破1萬5千人，這一場大怒神罷工雖讓民眾嚇了好大一跳，所幸最後有驚無險，也有網友開玩笑表示，「連續假期加班沒給加班費，大怒神也罷工」、「上面風景一定很好」、「羨慕可以做這麼久」。

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