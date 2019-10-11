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桃園捷運綠線GC02標　管冪工法穿越百年歷史桃園大圳

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▲桃園捷運綠線，以管冪工法穿越桃園大圳。（圖／市府提供）

▲桃園捷運綠線，以管冪工法穿越桃園大圳。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

交通重大建設和百年水利建設並重。桃園捷運綠線GC02標地下段土建統包工程11日辦理開工祈福，市府捷運局指出，GC02標橫跨八德、桃園兩行政區；為了配合捷運線形，採用六部中折式潛盾機加速隧道鑽掘；運用「管冪工法」不破壞河道結構，穿越百年歷史的桃園大圳，將聯結雙北，打造北北桃軌道生活圈。▲桃園捷運綠線，以管冪工法穿越桃園大圳。（圖／市府提供）

▲捷運工程局陳文德局說明捷運綠線GC02標工程。（圖／市府提供）

請繼續往下閱讀...

捷運局表示，GC02標地下段土建統包工程由中華工程公司、日商大豐營造、日商奧村組營造共同承攬，路線長度約6.7公里，設有G03、G04、G05及G06等四個地下車站，於綠線土建工程整體計畫中，連接GC03標及GC01標，總經費161億元。▲桃園捷運綠線，以管冪工法穿越桃園大圳。（圖／市府提供）

▲綠線G04車站將與三鶯延伸段形成共構站體。（圖／市府提供）

車站沿線設置3處土開大樓，配合都市發展計畫，以及大湳森林公園開發，捷運、商圈、住宅、外加公園綠地，介壽路沿線多元活絡，可望發展成八德區的忠孝東路，提升整體生活機能。▲桃園捷運綠線，以管冪工法穿越桃園大圳。（圖／市府提供）

▲桃園捷運綠線GC02標工程範圍。（圖／市府提供）

捷運工程局陳文德局長表示，本工程共配置七部潛盾機，為了配合捷運線型，於轉彎半徑較小路段，採用六部中折式潛盾機，加快隧道掘進的進度；同時為了保護介壽路下方有百年歷史的桃園大圳渠道，規劃採用「管冪工法」穿越河道寬度約10.2公尺的桃園大圳，VS4通風廊道將由大圳下方穿越，不破壞桃園大圳結構，減少路面開挖面積。

未來八德介壽路上的G04車站將與三鶯延伸段形成共構站體，採捷運綠線在上，三鶯延伸線在下的配置，並設3處出入口，民眾透過站內轉乘，30分鐘可到達板南線頂埔站，輕鬆聯結雙北生活圈；再加上綠線延伸中壢、綠線延伸大溪，八德將成為桃園另外一個重要出入口，軌道建設的建置有助於八德城市轉型「轉大人」。

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