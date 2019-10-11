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誠品生活簽下台灣首位登上紐約時裝周設計師　搶攻「文創經紀」商機

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▲誠品生活子公司「八心八箭」宣布，簽下台灣首位登上紐約時裝周的設計師周裕穎，成為跨足文創經紀的首例。（圖／誠品生活提供）

▲誠品生活子公司「八心八箭」宣布，簽下台灣首位登上紐約時裝周的設計師周裕穎，成為跨足文創經紀的首例。（圖／誠品生活提供）

記者林淑慧／台北報導

瞄準創作者商機，誠品生活子公司「八心八箭」宣布，簽下台灣首位登上紐約時裝周的設計師周裕穎，並與LEVI’S®、NIKE 2大國際品牌跨界合作，首度跨足文創經紀領域，挹注業績表現可期。

為拓展多元文化事業版圖，誠品生活董事長吳旻潔於2015年成立子公司「八心八箭」，挖掘文創新星，目標要成為「文創界的創投」，本月宣布跨足文創經紀領域，並簽下曾讓故宮博物院首次授權時裝合作、有「跨界鬼才」之稱的周裕穎。

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▲台灣首位登上紐約時裝周的設計師周裕穎發表與LEVI`S®跨界合作的作品。（圖／誠品生活提供）

▲台灣首位登上紐約時裝周的設計師周裕穎發表與LEVI`S®跨界合作的作品。（圖／誠品生活提供）

「開展文創經紀新事業，主要希望透過誠品生活完整的通路資源與專業經理團隊，能夠為創作者開拓穩健案源，」誠品生活文創經紀部經理邱逸蓁表示，跨足文創經紀後，能為公司及創作者找尋豐富多元合作機會，進而讓更多創作者被看見。

周裕穎與誠品生活合作後，便與LEVI’S®、NIKE 2大國際品牌跨界合作，打造JUST IN XX 2020以「永續時尚」為主題全新春夏系列，自即日起於台北時裝周首度發表，他將將皮帶環縫製於服裝上，並以金屬鏈飾連結，設計搖滾前衛；NIKE作品則連帽外套拆解，以立體剪裁打造澎袖設計，搭配紗裙創造出全新的古典浪漫運動風格。

誠品生活於2013年成立「AXES」，定位為華人設計師的展售平台，目前已與近百位設計師品牌合作，並有八個品牌獨立設櫃；依據財報，誠品生活轉投資的八心八箭資本額為4,000萬元，目前雖然尚未轉虧為盈，但目標成為文創界創投的決心不變。

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