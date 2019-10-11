餐廳召會員玩德州撲克　吃喝全用籌碼抵…警斥：掛羊頭賣狗肉

▲餐廳內玩德州撲克，贏籌碼換餐飲，警上門查緝。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區一家美式美食餐廳，提供桌遊及飛鏢吸引顧客，但近日老闆引進德州撲克桌台，150元可換1000點籌碼，再以贏得的點數換取餐飲，警方獲線報上門查緝，查扣賭博用的撲克牌2副、莊位1個、籌碼18810點及賭資3450元，將老闆及賭客等11人依營利賭博及賭博等罪移送偵辦。

板橋警分局日前接獲線報，指稱在文化路一家桌遊美食餐廳，平時提供桌遊、射標等娛樂，但同行競爭激烈，近日引進德州撲克桌台，以150元現金換的1000點籌碼，供客人上桌玩撲克牌，贏得的籌碼點數可以換餐飲。

警方懷疑餐廳掛羊頭賣狗肉，11日凌晨大批警力進到餐廳查緝，當場查扣賭博用的撲克牌2副、莊位1個、籌碼18810點及賭資3450元，帶回許姓負責人及10名賭客，老闆辯稱並沒有賭博行為，賭輸了付其他人餐飲費，贏得點數也僅能換飲食。

警方表示許男說詞不符合常理，將擴大調查，訊後將他及賭客等11人，分別依營利賭博及賭博等罪移送偵辦。近年來德州撲克賭場隱藏在主題餐廳內，對外召募會員到店舉辦「德州撲克大賽」，實則暗中與賭客對賭，輸贏除了能在現場兌換現金，還能利用帳戶匯款，規避警方查緝，新北警將持續執行掃蕩。

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▼警將許姓負責人及賭客等11人，依營利賭博及賭博等罪移送偵辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）



