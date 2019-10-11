夢到男友說再見…她哭醒衝去住處驚見封鎖線　發抖近看愛人已成發臭黑屍！

▲女友夢到男友說再見，她哭醒後急忙趕到男友住處，發現人早已燒炭死在家裡。（圖／記者陳雕文攝）

記者陳雕文／綜合報導

北部一對情侶日前因爭吵而分居，後來女方（化名花花）氣消，還在想要怎麼提復合，結果睡著後在夢中看到男友一直對她說再見，她不想分開...難過流淚最後哭醒，由於這個夢的感受在太真實，花花越想越不對勁，打男友電話又沒人接，下午跑去其住處查看，發現門口拉起封鎖線，花花心一震，發抖靠近一看，男友已成全身發黑發臭的屍體。

附近鄰居指稱，因為聞到一股很臭的味道，好像有人死在裡面，所以報警處理。警方到場配合消防隊破門入內，發現倒著一名全身發黑、死亡多時的男子，現場留有炭盆及遺書，並無打鬥痕跡，因此排除他殺可能。

遺書大致提到男子對花花的感情，以及兩人的關係變化令他痛徹心扉，失去活下去的動力；花花解釋，夢到了男友跟她道別，哭醒後想電話關心近況，卻一直打不通，所以決定到其住處查看，沒想到男友真的走了。

經調查，死者跟家人的感情不好，和花花住在一起，才讓他找到人生的意義，後來因細故爭吵，花花氣憤離開令他深受打擊，加上無穩定工作，因此決定走上絕路，但他並不知道，其實花花已經氣消且打算提出復合的請求，如今情侶倆天人永隔，花花的心都碎了，跪在門外痛哭失聲。

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