高山茶拍賣價每斤5萬元　最終加碼20萬捐嘉縣社會局助弱勢

▲▼ 嘉義縣長翁章梁推薦阿里山高山茶。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

阿里山茶葉生產合作社2019年全國台灣高山烏龍茶優良茶比賽9月27、28日兩天舉行，11日於仁義湖岸大酒店咖啡廳舉行頒獎典禮。合作社也決定將此次新品種組獲得特等獎的茶葉於頒獎典禮現場拍賣,拍賣底價15000元/斤,最後拍出一斤五萬元賣金額，由退休人士鄧銘宏拍走，最後茶葉生產合作社更由理事主席蔡惠櫻加碼15萬元，湊足20萬將全數捐贈嘉義縣社會局幫助弱勢團題做公益。

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▲▼ 阿里山高山茶比賽一等頭獎得主。（圖／記者翁伊森攝）

阿里山茶葉生產合作社全國台灣高山烏龍茶優良茶比賽，11日在仁義湖畔大酒店舉行頒獎，會中縣長翁章梁擔任拍賣官，以每斤5萬元高價拍賣得獎的烏龍茶，合作社理事主席蔡惠櫻加碼15萬元，總數20萬元全數捐給嘉義縣社會局幫助弱勢作公益。

▲▼ 阿里山高山茶特等獎得主。（圖／記者翁伊森攝）

蔡惠櫻表示，今年的金萱基本上品質都非常不錯且穩定，以往的乾燥度都比較不夠，今年大家比賽都焙的非常好。特等烘焙發酵的花果香是這幾年我們在金萱比賽時比較少看到的，這幾年做的茶比較偏輕發酵，所以要花果香比較困難。這次金萱花果香非常不錯，其實特等跟頭等是不分軒輊的，特等發酵的香氣是略高一籌，發酵較足，所以茶湯基本上在金萱類來講會比一般的來的好喝。希望在以候大家在做金萱的時候能夠把發酵做出來，讓金萱不只是有奶香，花果香也是金萱茶非常好的一個特色。

▲▼ 阿里山高山茶拍賣最後拍出一斤五萬，由退休愛好喝茶的鄧銘宏拍走。（圖／記者翁伊森攝）

2019年全國台灣高山烏龍茶優良茶比賽參賽點數共205件，分青心烏龍組及新品種組，其中青心烏龍組61件，新品種組144件。青心烏龍組頭等一由十三製茶王俊傑先生贏得，頭等獎2名分別由十三製茶王俊傑先生及葉育菱女士贏得，金質獎10名，優良獎25名，淘汰23件，淘汰率：37.7%;新品種組特等獎由龍頂製茶沈采真女士贏得，頭等獎4名，分別由龍頂製茶沈采真女士2件，龍頂製茶王文雄先生及十三製茶王俊傑先生贏得，金質獎21名，優良獎64名，淘汰54件，淘汰率：37.5%。

▲▼ 阿里山高山茶國際知名。（圖／記者翁伊森攝）