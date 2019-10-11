國際友台氛圍漸增　本土社團籲正名台灣非「中華民國」

▲台灣社召開「把握良機，建構台灣正常國家」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

本土社團台灣社11日召開記者會，社長張葉森表示，近來國際社會陸續對台灣表達善意相當明顯，希望台灣可以把握機會，建構台灣成為正常的國家。張葉森說，希望台灣人民能夠在2020年的選舉選出一個高EQ及IQ的總統人選，真正領導台灣向前走，國會也可以更加健全地督促政府、壯大台灣。

台灣社11日召開「把握良機，建構台灣正常國家」記者會，由台灣社社長張葉森主持，包括台灣北社社長李川信、台灣南社前社長張復聚、一邊一國行動黨召集人楊其文、台灣客社副社長陳彩仁、台灣中社祕書長董建宏及台灣北社秘書長潘威佑等人皆有出席。

張葉森表示，自從美國總統川普當選以後，不但以「台灣總統」稱呼總統蔡英文，更落實了包括《台灣旅行法》及《國防授權法》等一連串的友台措施。此外，日本也將駐台單位更名為「日本台灣交流協會」、德國民眾也向國會請願建議政府與台灣建立外交關係，捷克首都布拉格更解除與北京的姐妹市關係，顯示國際社會陸續對台釋出善意。

張葉森指出，蔡英文在前一天的國慶演說多次提到台灣，也有講到「中華民國台灣」，但「中華民國」的字眼會讓台灣陷入一國兩制的陷阱，呼籲政府要盡快建構台灣為正常國家，並落實司法改革、轉型正義及民主人權的普世價值。

李川信表示，川普上任後不但使美國與台灣的關係更強化，同時也不斷對台釋出善意，像是美國國務院副助卿孫曉雅在太平洋對話中發言表示，「代表總統川普與國務卿蓬佩奧啟動這次首度對話」，雖然台灣與美國沒有正式邦交關係，不過很明確地可以看到美國正強化與台灣雙方的外交關係。

張復聚則呼籲，希望蔡英文在建構台灣為正常國家的動作可以再主動一點。他提到，台灣對美國的「北美事務協調委員會」已在今年5月改名為「台灣美國事務委員會」，日本駐台單位的名稱也已經改為「日本台灣交流協會」，他認為台灣的駐日機構也應該同步改成「台灣駐日代表處」。

張復聚也提到，前總統陳水扁曾經「中華郵政」改為「台灣郵政」，前總統馬英九上任後又改回中華郵政，他希望明年蔡英文若能順利連任，應該重新改回台灣郵政，同時中華航空也可以考慮同步，「不要做什麼都說怕」。

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