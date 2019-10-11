按摩到一半手伸進去！她嚇壞喊：我不舒服　變態推拿師瞎扯：妳的筋比較厚

▲高雄一名陳姓推拿師以按摩名義對多名女子性侵得逞。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pxhere）

記者徐愷昕／高雄報導

高雄一名陳姓推拿師在某處冷飲店內從事民俗療法治療，提供整脊、整復、按摩等業務，自2016年起他便開始利用女顧客對他的專業及信任，按摩時以「按摩乳房、陰道是醫療行為」等包裝話數謊騙女患者，在她們卸下心防後趁機伸出狼爪，性侵得逞。高雄地院依妨害性自主罪，判處陳男3年4個月有期徒刑。

陳姓推拿師長期在老婆的冷飲店內擺放推拿床從事民俗療法，提供推拿、整脊、整復、按摩等業務。顧客小美（化名）因脊椎側彎問題2016年開始在朋友的介紹下都會前往按摩店接受治療，按摩過程中，陳男不時會跟小美說「按摩乳房筋路才會通暢」、「按摩陰部可讓女生經期比較順」等語，以醫療行為的名義說服小美答應治療。

經過了一年的熟悉小美逐漸對陳男產生信任，在某次治療中，陳男先是將小美上衣掀開，按摩她的乳房四周，隨後又漸漸將她的外褲及內褲脫下，徒手伸入內部按摩她的外陰部，甚至還將按摩手套脫下，直接把手指插入小美的陰道內。當小美反映不適時，陳男會說「妳的筋比較厚，必須從陰道內部按摩，筋才會開。」用話數安撫小美。

隨後，陳姓推拿師又繼續用此手法騙了小美的2位女性朋友，對2人指侵得逞，而2位朋友在口耳相傳下對這樣的治療也都不疑有他。直到某次，小美的好友芳芳（化名）因故無法赴約推拿，陳男提議可到其租屋處居家服務，當兩人獨處時陳男竟未經允許下親了芳芳，讓芳芳下得立刻跳開並表明自已有伴侶，但陳男卻回應「如果沒有發生性行為都不算出軌。」試圖安撫對方。按摩結束後芳芳驚覺有異，在與小美及友人通電話聊天過後，決定在媽媽的陪同下一同前往警局對陳男提告。

法官訊問時被害的3名女子的證詞相符，可見陳男都用相同手法假借醫療名義對被害人上下其手。陳男於法庭上則堅稱，手指侵入陰部是因小美穴道比較深，為治療才會在她同意下將手指伸入；至於有關親吻芳芳一事，他則矢口否認，辯稱是按摩過程中不小心碰到的。

高雄地院審理後認為，陳男按摩卻有不當，且一切都為滿足自己性欲，非出於治療，而醫療資訊也證實，雖然女性陰部周圍許多穴位，但按壓外陰部並非治療女性經期不順或生理痛的主要方法，此醫療行為並不適當。最終依利用機會性交罪，判陳男3年4個月有期徒性，全案可上訴。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

►婦半夜「點燃柚子皮」濃煙四起險燒屋！夫：她是要燻蚊子

►餵吃百頁豆腐！「宜蘭嬤噎住」心跳停了 送醫搶救昏迷指數3

►兄弟爭祖產殺紅眼！狂喊「呼伊死」一刀刺死親弟 他後悔：我只是想讓他痛…

