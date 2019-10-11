台積電躍居全球市值第20大企業　謝金河讚：真正的台灣之光

▲台積電今年第3季合併營收達2,930.46億元，季增21.6%，超越財測上限目標，優於預期、更創歷史單季新高。（圖／路透社）

記者林淑慧／台北報導

受惠蘋果、超微和海思新晶片出貨動能強勁，台積電9月合併營收站穩千億元，財信傳媒董事長謝金河今（11）日在臉書發文表示，台積電市值已正式超越迪士尼，坐上全球市值第20大企業的寶座，並指台積電「是真正的台灣之光」，也是台灣企業永遠無人可超越的里程碑。

針對美股收盤，財信傳媒董事長謝金河表示，台積電今天收盤來到48.93美元，市值達2537.54億美元，不僅超越了美國電信業巨擘Verizon的2474億美元，也超過羅氏藥廠的2464.8億美元，並且以些微差距打敗Home Depot，坐上全球市值第20大的寶座。

請繼續往下閱讀...

▲台積電今年第3季合併營收達2,930.46億元，季增21.6%，超越財測上限目標，優於預期、更創歷史單季新高。（圖／記者李瑞瑾攝）

「台積電也拉大領先對手Intel的差距，Intel目前的市值2264億美元，已落後台積電將近300億美元的差距，而台積電市值超越Toyota後，目前距三星電子的2888億美元，也相差三百多億美元，台灣的企業登上國際舞台，台積電可能是歷史上的唯一。」謝金河說。

他並指出，從全球市值排行榜上看，全球上兆美元的企業只有微軟與Apple，超過5000億美元的只有6家，包括Amazon ，Aphabet，FB及巴菲特的柏克夏。4000億美元級的只有一家阿里巴巴，3000億美元的有騰訊，Visa，Jp Morgan，嬌生，Walmart，雀巢及寶鹼。

「2000億美元這一級的企業很多，從三星，Exxon，萬事達卡，At&t到美國銀行，台積電與這些全球企業同在一個榜上，這是真正的台灣之光。」謝金河指出。

依據財報，台積電第3季合併營收達2,930.46億元，季增21.6%，超越財測上限目標，優於預期、更創歷史單季新高；前三季合併營收也比去年同期成長1.5%，全年合併營收創新高可期，也可望連二年合併營收都逾兆元。

►這款CP值很可以！