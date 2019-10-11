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好片連映10天！台中國際動畫影展176部作品　35部亞洲首映

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▲新聞局長黃國瑋與動畫導演一起召開開幕記者會。（圖／記者鄧木卿攝）

▲新聞局長黃國瑋開心切下台中國際動畫影展5歲生日蛋糕。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

邁入第5屆的「台中國際動畫影展」11日起至20日，在凱擘影城連續播映10天，新聞局長黃國瑋11日表示，這屆影展放映世界各國176部動畫作品，其中有35部是亞洲首映，希望民眾開心走入電影院，滿載而歸。

▲新聞局長黃國瑋與動畫導演一起召開開幕記者會。（圖／記者鄧木卿攝）

▲新聞局長黃國瑋和動畫導演一起召開開幕記者會。（圖／記者鄧木卿攝）

台中國際動畫影展上午舉行開幕記者會，黃國瑋切下象徵影展5歲的生日蛋糕，並與擔任決選評審的《衝出迷境》25歲導演吉特保羅迪斯、焦點導演的麥斯海德勒和海蒙庫莫、及甫完成最新動畫作品《夜車》的導演謝文明，和香港資深動畫人盧子英等國內外影人，共同敲響玻璃杯象徵影展開跑。

黃國瑋說，台中國際動畫影展5歲了，這一路走來相當不易，動畫跟電影很不一樣，電影是具象化呈現，動畫則天馬行空，豐富的動畫細節可讓觀眾投射自身故事，產生更強連結。

黃指出，台中國際動畫影展不斷擴大能見度，從短片競賽走到國際徵件，今年國際競賽單位元，更是破紀錄的吸引88個國家、2201部徵件作品，代表影展漸受國際動畫界矚目。

今晚首映的影展開幕片《衝出迷境》，不僅入圍被稱為「動畫界奧斯卡」法國安錫動畫影展，更一舉拿下另類長片競賽「正反打」首獎，導演吉特保羅迪斯分享創作理念，他提到，片中小男孩獨自在島上，有位巨人追著他跑，最後小男孩克服了巨人，創作影片反應個人製作過程，而他也克服障礙完成影片。

新聞局指出，今年影展除短片競賽放映及影人座談外，12日有焦點導演麥斯海德勒的大師講堂和短片競賽「兒童評審團」活動，13日則有「音樂與聲音的碰撞」現場表演擬音的對談講座、麥斯海德勒的現場音樂影像表演，及另一位焦點導演海蒙庫莫的大師講堂。

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