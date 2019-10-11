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怪手施工未確認位置　大樹直接砸下「同伴爆頭慘死」

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▲▼手套,做工,工人,黑手,焊接,工地。（示意圖／Pixabay）

▲怪手司機魏男與林男，因移樹過程中疏失，而讓同伴蔡男遭大樹壓死。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

怪手司機魏姓男子與林男受委托到新竹縣移植大樹，卻在過程中因未注意同伴位置，而讓大樹砸死負責修剪樹枝的蔡男，導致蔡男傷重送醫死亡。新竹地院日前依業務過失致死罪判魏男7月，緩刑2年，而林男卻因逃亡目前仍遭警方通緝中。

判決指出，魏男與林男於2016年間受委托至新竹縣一處山區移植大樹，當時魏、林2人各自駕駛怪手，對大樹樹根開挖、推倒樹木，接者蔡男上前修剪樹枝，樹枝修剪好後，再由魏、林2人開怪手將大樹搬運走。

不過魏、林2人在移樹時，卻因疏忽而未注意蔡男位置，就以怪手推倒樹木，導致大樹直接壓下蔡男，蔡男當場被砸中頭、胸等部位，最後傷重送醫不治。

魏男選擇面對錯誤，坦承疏失，而林男則逃亡遭通緝。新竹地院法官認，蔡男正值壯年即不幸身亡，造成蔡家親人重大悲痛，所為實無足取，本該從重量刑，但念及魏男在審理期間均坦承犯行，積極與死者家屬和解、賠償家屬，也獲得蔡男家屬諒解，並同意給予緩刑，因此依業務過失致死罪判魏男7個月，緩刑2年。

★圖片為版權照片，由免費圖庫pixabay供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經許可，不得部分或全部轉載！

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